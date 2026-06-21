Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias (II): «Me chiflaría que Óscar Hernández estuviera en el Gobierno»

¿Ve a Primero Canarias en el Parlamento regional?

En el Parlamento, sin ninguna duda.

¿Y en el Gobierno canario?

También. Pero hay que respetar a las urnas. Yo no soy adivino, no soy sajorín. Lo que sí le digo es que nos vemos con fuerza suficiente para estar en el Parlamento de Canarias y para ser determinantes.

¿Y a Óscar Hernández (alcalde de Agüimes y presidente de Primero Canarias) lo ve en alguna consejería del Gobierno?

Mire, me encantaría. Me volvería chiflado, pero creo que hay que ser respetuoso con las urnas. Las elecciones no han sido todavía y los posibles acuerdos preelectorales o postelectorales tendrán que decidirlos los órganos de cada partido. Primero vota la gente y después se construyen las mayorías con respeto a los ciudadanos.

¿Y dónde ve gobernando a Primero Canarias?

En muchas instituciones. No me cabe la menor duda. Nosotros llegamos a tener diez alcaldías en Gran Canaria. Diez de veintiuna. Después llegaron cuatro mociones de censura y nos quedamos con seis. Pero la fortaleza municipal sigue estando ahí. Y esa es nuestra gran diferencia. Nosotros nacemos desde abajo. Nacemos desde los municipios.

¿Qué pasa con Las Palmas de Gran Canaria?

Las Palmas es un reto y necesita un meneíto. Es un reto para el nacionalismo porque tú no puedes presentar candidatos de tercera división para intentar jugar la liguilla de ascenso. Ese es el resumen de Las Palmas en cuanto al nacionalismo: si de verdad quieres implantar una forma de gobernar como la que hemos hecho en Gáldar o en otros lugares, tienes que presentar credibilidad, gente de buen gobierno, confianza y liderazgo.

¿Y por qué cree que ha faltado ese liderazgo antes?

Porque aquí había un reparto que no se decía. ¿Cuál era el reparto? La capital para el PSOE y los pueblos para Nueva Canarias. Ese siempre fue un acuerdo donde nadie se pisaba las mangueras. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos irrumpido nosotros, los nuevos bomberos, y entonces ya no gustan las mangueras anteriores. De ahí viene el nerviosismo y por eso han sido las mociones de censura orquestadas.

¿Cuál cree que es su mejor baza para ser tan popular?

Porque no he cambiado. He seguido siendo lo que soy siempre. Al final hay una credibilidad política; si tú no tienes credibilidad, las ideas no sirven de nada si no las sabes plasmar. Yo me he ganado esa confianza en un municipio de 25.000 habitantes ganando con el 80% de los apoyos. Además, tengo la espontaneidad y quizás la chispa que a veces falta en la política. La gente quiere ver a alguien que sea normal, que sea como ellos. Yo hablo igual, digo lo mismo y pienso igual que la persona que está ahí fuera, y eso es lo que transmito.

Siempre lleva por bandera el orgullo de ser alcalde. ¿Qué significa para usted el municipalismo?

Yo soy municipalista desde que nací. Aprendí lo que es la política desde abajo, empezando como concejal en la oposición; allí aprendí a pasar por el desierto y sin cantimplora. No entiendo la política si no es desde la cercanía y el respeto absoluto a los alcaldes y concejales, que son los que viven la realidad: si la escuela rural se cierra, si el instituto no tiene techo o si a una persona mayor le tarda tres años la ley de dependencia y se muere antes de recibirla... Por eso, aunque ocupe otros cargos, me quito el sombrero ante ellos y me moriré siendo municipalista. Los buenos políticos han salido siempre primero de la trinchera de un ayuntamiento.