'1 Hora Menos' celebra la Noche de San Juan con un especial en directo desde la playa de Las Canteras

Televisión Canaria emitirá este martes, desde las 21:30 horas y hasta pasada la medianoche, un programa especial de '1 Hora Menos' dedicado a la noche de San Juan, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo de las Islas y que coincide con las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria.

El espacio, conducido por Victorio Pérez, contará con un set instalado junto al Auditorio Alfredo Kraus y realizará un recorrido por algunas de las principales celebraciones que tendrán lugar en distintos puntos del archipiélago.

Conexiones en directo desde diferentes municipios

El programa conectará en directo con varios municipios para mostrar cómo se viven las hogueras, los rituales y las tradiciones asociadas a la víspera de San Juan. Entre las conexiones previstas se encuentran Haría, en Lanzarote, donde los Diablos estrenarán una nueva vestimenta tradicional coincidiendo con su trigésimo aniversario; Vallehermoso, en La Gomera, cuyas hogueras están declaradas Fiesta de Interés Turístico de Canarias; y El Médano, en Tenerife, donde miles de personas volverán a reunirse alrededor del fuego y el mar.

La retransmisión también se acercará a otros puntos del archipiélago como Icod de los Vinos, Arucas, Telde y Agaete, además de ofrecer diferentes historias relacionadas con el solsticio de verano y las distintas formas de celebrar esta noche en Canarias.

La fundación de la ciudad y los rituales de San Juan

La participación ciudadana será uno de los ejes del especial. Los reporteros recogerán los deseos, propósitos y mensajes que muchas personas depositan simbólicamente en las hogueras para dejar atrás aquello que quieren quemar y dar la bienvenida a una nueva etapa.

Desde el set principal de Las Canteras, el programa contará además con la participación del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, que profundizará en la historia de la fundación de la ciudad y en el significado de esta celebración.

El especial incluirá también entrevistas a representantes institucionales y la participación de los vecinos que disfrutarán de la noche a pie de playa. Como es habitual en el formato, la realidad aumentada volverá a tener un papel destacado y permitirá trasladar a los espectadores a algunos de los momentos más significativos del origen histórico de Las Palmas de Gran Canaria. La emisión concluirá al filo de la medianoche con imágenes aéreas captadas por dron de los fuegos artificiales que iluminarán la bahía de Las Canteras y pondrán el broche final a la celebración.