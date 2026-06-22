El 112 Canarias defiende la coordinación como clave ante grandes emergencias

El 112 Canarias ha destacado la coordinación entre administraciones, servicios de emergencia y cuerpos operativos como el eje fundamental para responder con eficacia ante catástrofes naturales, grandes eventos y situaciones de crisis. La idea centró este lunes las jornadas formativas ‘La Administración Pública ante catástrofes naturales y emergencias’, celebradas en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.

El encuentro reunió a responsables públicos y especialistas con un objetivo común: mejorar la capacidad de reacción de la Administración y reforzar la protección de la ciudadanía ante escenarios cada vez más complejos.

El director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, Moisés Sánchez, defendió el papel del teléfono único de emergencias como pieza central de la respuesta pública.

Durante su ponencia, titulada ‘Coordinación operativa ante emergencias y catástrofes: el papel del 112 como eje de respuesta integral’, explicó que el 112 no sustituye a los organismos responsables, sino que los coordina para que actúen dentro de sus competencias con una visión común de la emergencia.

Sánchez subrayó que el servicio funciona como punto de conexión entre la ciudadanía, los recursos operativos y las estructuras de dirección de protección civil.

Más que un teléfono de llamadas

El director del CECOES remarcó que el 112 Canarias es “más que un centro de recepción de llamadas”. Lo definió como un pilar permanente de coordinación operativa capaz de integrar información, clasificar demandas y activar los recursos necesarios.

Esa labor permite ordenar la respuesta de distintos sectores: asistencia sanitaria, seguridad, extinción de incendios, salvamento, rescate y protección civil.

La coordinación, insistió, es la clave para convertir actuaciones dispersas en una respuesta pública eficaz y centrada en la protección de las personas.

La visita del papa como ejemplo de coordinación multinivel

La jefa del Servicio de Protección Civil y Atención en Emergencias, Montse Román, abordó otro caso práctico: la coordinación de la reciente visita de León XIV a Canarias.

Román explicó que los actos celebrados en Gran Canaria y Tenerife exigieron una planificación simultánea entre estructuras estatales, autonómicas, insulares, municipales y de autoprotección.

La organización integró desde el Plan Especial de Seguridad del Estado hasta los planes autonómicos, insulares, municipales y los protocolos propios de cada escenario previsto.

El papel del PLATECA en eventos complejos

En su intervención, Román explicó cómo el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA) permitió reunir en una misma estructura de seguimiento y toma de decisiones a administraciones, servicios de emergencia, fuerzas de seguridad, organizadores y operadores de infraestructuras esenciales.

La responsable de Protección Civil defendió que la seguridad ante grandes eventos requiere prevención, preparación, respuesta y recuperación.

También destacó principios como la colaboración, la cooperación, la solidaridad interterritorial, la eficiencia, la inclusión y la accesibilidad universal.

Drones, psicología, territorio y la experiencia de La Palma

Las jornadas también abordaron otros aspectos clave de la gestión de crisis. La decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares, analizó el comportamiento humano ante una catástrofe.

El miembro de la Unidad Aérea de la Policía Nacional en Tenerife, Juan Beltrami, expuso el uso estratégico de drones en la gestión pública. También intervino Antonio Hernández, jefe del Servicio Técnico de Sistemas de Información Geográfica, para explicar la importancia de la información territorial en la toma de decisiones.

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