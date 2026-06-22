Los aeropuertos de Canarias recibieron 3.482 estudiantes en visitas escolares formativas

Los aeropuertos de Canarias recibieron durante el curso escolar 2025-2026 a 3.482 estudiantes procedentes de 80 centros educativos y entidades sociales en visitas escolares y formativas organizadas para acercar la actividad aeroportuaria a la comunidad educativa.

La iniciativa permitió a alumnado de distintas etapas conocer el funcionamiento diario de unas infraestructuras claves para la conectividad del Archipiélago, así como el trabajo de los profesionales que operan en los recintos aeroportuarios.

Los aeropuertos canarios recibieron a más de 3000 escolares

El Aeropuerto de Tenerife Sur concentró la cifra más alta de participantes, con 1.044 escolares de 20 centros educativos, en colaboración con el CIT del Sur. Le siguió el Aeropuerto de La Palma, con 846 estudiantes de 13 instituciones de la isla.

El Aeropuerto de Fuerteventura recibió 555 alumnos de 9 organismos escolares, mientras que el Aeropuerto de Gran Canaria sumó 549 asistentes de 23 centros. El Aeropuerto de Tenerife Norte registró 396 escolares de 10 colegios e institutos.

Participantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote acogió 165 participantes de 4 entidades, y el Aeropuerto de La Gomera recibió 17 estudiantes en una única visita. La relación de centros y entidades alcanzó así a todas las islas con instalaciones aeroportuarias gestionadas por Aena en Canarias.

Los participantes pertenecían principalmente a las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, con presencia también de varios grupos de aulas enclave. A ellos se sumaron estudiantes de Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA), ciclos de Formación Profesional (FP), Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) y varias asociaciones.

Servicios operativos y seguridad aeroportuaria

Durante las visitas, los alumnos realizaron recorridos por diferentes instalaciones para conocer de primera mano la actividad que se desarrolla en los aeropuertos. Entre los espacios incluidos figuran el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), el Servicio de Control de Fauna y las terminales de pasajeros.

En algunos recintos, los itinerarios incorporaron también dependencias de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o el hangar de helicópteros de la Guardia Civil, lo que permitió ampliar la visión sobre los servicios vinculados a la seguridad, la operativa aérea y la coordinación institucional.

Contenidos adaptados a las características de cada aeropuerto

Algunos aeropuertos añadieron contenidos específicos ligados a sus propias características. En el Aeropuerto de La Palma, los visitantes conocieron instalaciones de energías renovables, como el sistema de paneles fotovoltaicos, los aerogeneradores y la central eléctrica.

El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote incluyó recorridos por el Museo Aeronáutico y el Aula Ambiental. Con estas actividades, Aena sitúa las visitas escolares dentro de su compromiso social y educativo, orientado a explicar el papel de los aeropuertos en la movilidad, la conectividad y los servicios esenciales de Canarias.