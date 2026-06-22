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ATA premia al Gobierno de Canarias como 'Autónomo del Año' por su ambicioso plan de apoyo al sector

La federación nacional destaca medidas pioneras en las islas como la tarifa cero, las ayudas directas a la conciliación y la exención del pago de la cuota de la Seguridad Social en bajas por enfermedad

Los autónomos podrán pedir ayudas por maternidad, guardería y cuidado de niños

Los autónomos podrán pedir ayudas por maternidad, guardería y cuidado de niños / Acfi

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha concedido al Gobierno de Canarias su prestigioso premio 'Autónomo del Año'. Este reconocimiento pone en valor el plan de apoyo integral al colectivo de trabajadores por cuenta propia que la comunidad autónoma ha implementado a lo largo de los últimos meses.

A través de un comunicado oficial, ATA ha calificado la iniciativa del Ejecutivo regional como un "ambicioso proyecto que recoge muchas de las demandas de ATA para facilitar la vida al colectivo autónomo de las islas". Según la federación, el paquete de medidas no es fruto de la improvisación, sino que nace de un profundo análisis del tejido empresarial canario desarrollado por la Consejería de Economía a través del Observatorio del Trabajo Autónomo de Canarias.

Medidas pioneras en España y blindaje frente a la crisis

El plan galardonado tiene como objetivo prioritario proteger y dar oxígeno a los 147.698 autónomos que tributan en el Archipiélago ante el complejo escenario económico actual. Para evitar el cierre de negocios y garantizar la competitividad, el relevo generacional y el empleo, el proyecto combina ayudas directas con potentes exenciones fiscales.

Entre el paquete de medidas que han hecho a Canarias valedora de este premio, ATA destaca herramientas clave de conciliación y fiscalidad:

  • Tarifa cero: Reducción total de la carga de cotización para los nuevos emprendedores.
  • Ayudas a la conciliación: Subvenciones directas para la contratación de personal que cubra las bajas por enfermedad o por embarazo de los propietarios del negocio.
  • Apoyo a la crianza: Financiación directa de hasta 3.000 euros para sufragar el cuidado de menores de doce años.
  • Pioneros en bajas médicas: Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma de España en subvencionar la cuota de la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja por enfermedad del autónomo.
  • IGIC franquiciado: Ampliación del IVA franquiciado (adaptado a las islas como IGIC), siendo la única región del país en tener implantado este mecanismo de exención.

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Líderes en el crecimiento del empleo autónomo

Para la federación nacional, el impacto de estas políticas públicas se está traduciendo de forma directa en la actividad económica y en las estadísticas oficiales. "Son apoyos que se notan en la economía y Canarias lo refleja liderando el crecimiento de afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos)", concluye ATA, ensalzando el modelo canario como un referente de respaldo al motor empresarial de las islas.

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