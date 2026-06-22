La baliza V16 se encarece con la llegada del verano: lo que deben saber los conductores canarios que no cuenten con ella antes de lanzarse a la carretera
Tráfico recuerda a los conductores que deben contar con el dispositivo homologado y conectado con la DGT 3.0
Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es el único medio de señalización legal para vehículos inmovilizados en la calzada. Este dispositivo de emergencia emite una señal luminosa de alta visibilidad y envía su geolocalización a la plataforma DGT 3.0, encargándose esta de emitirlo por diferentes canales como paneles informativos y dispositivos GPS.
La llegada de la baliza supuso el fin de los tradicionales triángulos de emergencia y, desde este año, es la encargada de alertar al resto de conductores sobre averías o accidentes en las carreteras españolas.
Los precios vuelven a subir
Durante los primeros meses de la baliza, la fuerte disponibilidad en el mercado provocó importantes rebajas. Ante de su entrada en vigor, algunos modelos rondaban los 50 euros, mientras que cuando la oferta era más amplia los precios disminuyeron notablemente,
La DGT prepara la campaña de verano con al previsión del aumento de los desplazamientos buscan garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Con este motivo, algunos comercios buscan aprovechar la oportunidad y volver a vender la baliza los precios iniciales, es decir, deshacerse de las ofertas.
El motivo es que este dispositivo de emergencia es obligatoria para señalizar las averías y accidentes, por lo que los conductores necesitan contar con uno para sus viajes de verano por carretera. Además, el dispositivo permite señalizar un vehículo detenido sin que el conductor tenga que bajarse del coche, reduciendo así el riesgo de atropello en carretera.
¿Cómo saber qué balizas están homologadas?
La DGT facilita en su web oficial a todos los conductores un listado con los modelos homologados para que los conductores españoles pueden revisar los modelos antes de realizar la compra. Desde Tráfico recomiendan comprobar que el dispositivo aparece en el listado y que es un modelo conectado a DGT 3.0 ante de comprarla.
Sanciones
No llevar la baliza de emergencia V-16 supone una sanción económica de 80 euros por no disponer de ella y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado. Además, debe estar en un lugar accesible para el conductor, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.
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