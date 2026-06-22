El Bono Cultural Joven 2026 abre el plazo para que más de 24.000 jóvenes canarios soliciten la ayuda

Más de 24.000 jóvenes de Canarias nacidos en 2008 pueden solicitar desde este lunes el Bono Cultural Joven 2026, una ayuda de 400 euros impulsada por el Ministerio de Cultura para facilitar el acceso a bienes, servicios y actividades culturales. El plazo de solicitud permanece abierto hasta el 31 de octubre a través de la web oficial del programa.

El Bono Cultural Joven es una ayuda clave para miles de personas / Ministerio de Cultura

La quinta edición del bono llega con novedades en sus usos. Por primera vez, la ayuda también permite adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales, una ampliación con la que Cultura busca reforzar la participación activa de los jóvenes en la cultura.

Una ayuda para consumir y crear cultura

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presentó las novedades en el Teatro Valle-Inclán, en Madrid, y defendió el cambio de enfoque del programa. “Ampliamos el horizonte del Bono Cultural Joven porque queremos que no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura”, señaló.

Urtasun añadió que “la cultura no es únicamente consumo, es también práctica, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal”. Con esa orientación, el bono incorpora una estructura que permite elegir entre concentrar el gasto en una sola categoría o repartirlo entre varios bloques culturales.

Dos modalidades para usar los 400 euros

La primera modalidad permite destinar la cuantía completa a una sola categoría: cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico. La segunda modalidad mantiene el reparto de los 400 euros entre tres áreas de consumo cultural.

En ese segundo esquema, hasta 200 euros se destinan a artes en vivo, audiovisuales, patrimonio cultural, medios de creación artística y material artístico; hasta 100 euros, a productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, prensa, videojuegos, vinilos o cedés; y hasta 100 euros, a consumo digital o en línea, incluidas plataformas, audiolibros, libros digitales, música, pódcast, cursos culturales en línea y suscripciones digitales.

Canarias, con 24.579 posibles beneficiarios

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Canarias existen 24.579 potenciales beneficiarios de esta edición. De ellos, 12.746 corresponden a la provincia de Las Palmas y 11.833 a Santa Cruz de Tenerife.

En el conjunto del país, la cifra alcanza los 561.459 jóvenes. Pueden solicitar la ayuda quienes cumplen 18 años en 2026 y tienen nacionalidad española, residencia legal en España, condición de solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros extutelados.

¿Cómo se solicita el Bono Cultural?

Para pedir el Bono Cultural Joven 2026, los interesados deben registrarse y completar el trámite en bonoculturajoven.gob.es. Antes de la solicitud necesitan una forma de identificación digital: Cl@ve con registro básico, Cl@ve con registro avanzado o certificado digital.

El trámite puede realizarse en nombre propio o mediante la representación de un adulto. En ese caso, Cultura precisa que se debe adjuntar el formulario de representación disponible en la web y firmado por el beneficiario, y aclara que el libro de familia no acredita esa representación.

Un año para usar la ayuda

Una vez concedida la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en establecimientos adheridos. El programa cuenta con 3.952 entidades en toda España, de las que 142 se sitúan en Canarias.

El bono funciona mediante una tarjeta de prepago, que puede usarse en formato virtual desde el móvil o recibirse físicamente en el domicilio. El Ministerio de Cultura también colabora con la Plataforma del Tercer Sector para facilitar la difusión de la convocatoria y apoyar a jóvenes de sectores vulnerables durante el trámite de solicitud.

Quinta edición del programa Bono Cultural Joven

El Bono Cultural Joven cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. La iniciativa se regula mediante el real decreto de vigencia indefinida aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de marzo de 2023.

Desde su puesta en marcha, el programa suma 1.298.764 beneficiarios en España. En 2022 lo recibieron 277.607 jóvenes; en 2023, 323.668; en 2024, 334.435; y en 2025, 363.054.

Nueva imagen para la campaña en este 2026

La edición de 2026 estrena nueva imagen y campaña institucional bajo el lema La cultura la haces tú. El planteamiento parte de la idea de que cada generación construye su cultura de forma colectiva, ya sea al crearla, consumirla o compartirla.

La campaña utiliza la expresión 08, habitual entre personas nacidas ese año, y muestra perfiles jóvenes vinculados a disciplinas como la pintura, la música, la danza, la divulgación literaria o el gaming. La agencia Svalbard, de 21gramos, desarrolla la creatividad de esta nueva etapa del bono.