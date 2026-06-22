El calor aprieta en Canarias: Sanidad recomienda evitar el ejercicio al aire libre entre las 11:00 y las 18:00 horas por el calor

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recomienda evitar el ejercicio intenso al aire libre durante las horas centrales del día para reducir los efectos de las altas temperaturas sobre la salud. La medida forma parte del Plan de Vigilancia y Prevención frente al Calor 2026, presentado este lunes por responsables de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El documento aconseja reducir la actividad física en exteriores entre las 11.00 y las 18.00 horas, especialmente cuando se activen niveles de riesgo moderado, elevado o extremo. También insiste en mantener una hidratación adecuada, permanecer en espacios frescos siempre que sea posible y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

El director general de Salud Pública del SCS, José Díaz-Flores; el jefe del Servicio de Promoción de la Salud, Juan Manuel Méndez; y la jefa del Servicio de Epidemiología y Prevención, Elena López, presentaron las principales líneas del plan, que busca reducir el impacto del calor en la población durante los meses de temperaturas más altas.

Beber agua aunque no se tenga sed

Una de las recomendaciones centrales es beber agua y líquidos con frecuencia, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Sanidad recuerda que la sed no siempre aparece a tiempo, especialmente en personas mayores, menores o pacientes con determinadas enfermedades.

El plan desaconseja las bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar, ya que pueden favorecer la deshidratación. También propone realizar comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.

Entre los alimentos recomendados figuran ensaladas, frutas, verduras y zumos, dentro de una alimentación adaptada a los días de más calor.

Cómo mantener fresca la vivienda

En el interior de las casas, el documento recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados. También aconseja ducharse con agua fresca, utilizar ventiladores y evitar que la vivienda acumule calor durante el día.

Para mantener una temperatura más soportable, Sanidad propone bajar persianas y toldos en las horas de mayor radiación y ventilar a primera hora de la mañana o durante la noche, cuando el ambiente suele ser más fresco.

Estas medidas son especialmente importantes en viviendas sin aire acondicionado o en hogares donde residen personas mayores, menores o pacientes con enfermedades crónicas.

Precauciones al salir a la calle

Cuando sea necesario salir al exterior, el plan aconseja buscar siempre la sombra, evitar la exposición directa al sol en las horas de más calor y utilizar ropa ligera, holgada y transpirable.

También recomienda protegerse con sombrero, gafas de sol y protector solar. En los días de temperaturas elevadas, Sanidad desaconseja realizar grandes esfuerzos físicos que generen sudoración intensa durante las horas centrales.

El documento recuerda además que nunca deben dejarse personas ni animales dentro de vehículos estacionados y cerrados, incluso aunque sea durante poco tiempo.

Personas más vulnerables

El plan dedica un apartado específico a los colectivos con mayor riesgo frente al calor. Entre ellos figuran las personas mayores, quienes viven solas o tienen movilidad reducida, los bebés, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas.

Sanidad recomienda llamar o visitar al menos una vez al día a las personas mayores que viven solas o presentan dificultades de movilidad. En el caso de quienes cuidan de mayores, ya sean familiares o profesionales, el documento aconseja contactar con ellas al menos dos veces al día para comprobar su estado de salud y asegurarse de que aplican las medidas preventivas.

En bebés y niños pequeños, se recomienda ofrecer agua con frecuencia y evitar su exposición al sol. En personas con patologías crónicas, el plan aconseja revisar la medicación y prestar atención a signos de alarma.

Medicación y síntomas de alerta

El calor puede alterar la composición y los efectos de algunos medicamentos, por lo que el documento aconseja conservarlos en un lugar fresco. También recomienda consultar con los servicios sanitarios si aparecen síntomas relacionados con las altas temperaturas y se prolongan durante más de una hora.

Entre las señales que pueden requerir atención figuran el mareo, la debilidad intensa, el dolor de cabeza, la confusión, la piel muy caliente, los calambres o la pérdida de conciencia.

Sanidad insiste además en que la población debe informarse a través de fuentes oficiales, especialmente durante episodios de altas temperaturas o activación de avisos sanitarios.

Qué hacer según el nivel de riesgo

El plan establece recomendaciones específicas en función del riesgo epidemiológico asociado al calor.

Riesgo leve

En nivel leve, se aconseja mantenerse hidratado, permanecer en lugares frescos, protegerse del sol y ventilar la vivienda en las horas adecuadas.

Riesgo moderado

Cuando el riesgo es moderado, se añade la recomendación de reducir la actividad física y evitar el ejercicio intenso al aire libre entre las 11.00 y las 18.00 horas.

Riesgo elevado

En riesgo elevado, Sanidad recomienda cancelar actividades al aire libre durante las horas de más calor y trasladarlas a momentos más frescos del día. También aconseja proteger de forma especial a las personas del entorno y utilizar aire acondicionado o permanecer en lugares climatizados siempre que sea posible.

Riesgo extremo

En caso de riesgo extremo, que afecta a toda la población, el plan plantea cancelar las actividades al aire libre y permanecer en un lugar fresco, incluso durante la noche.

Muertes atribuidas al calor

Durante la presentación, los responsables de Salud Pública precisaron que las 130 defunciones atribuidas al calor en Canarias el pasado año, difundidas por el Ministerio de Sanidad a través del sistema MoMo, son una estimación estadística y no equivalen directamente a muertes certificadas por golpe de calor.

Explicaron que MoMo permite vigilar el exceso de mortalidad asociado a las altas temperaturas respecto al patrón habitual de defunciones. Según indicaron, alrededor de un 3% de esas muertes atribuibles corresponderían a fallecimientos provocados directamente por un golpe de calor.

El resto serían casos en los que el calor pudo contribuir a descompensar el estado de salud de personas con patologías previas. En estas situaciones, la causa oficial del fallecimiento puede ser una enfermedad cardiovascular u otra patología, aunque las altas temperaturas hayan influido en el desenlace.

Más atenciones hospitalarias en los últimos años

La jefa de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, Elena López, señaló que durante el último quinquenio se registraron 428 atenciones hospitalarias relacionadas con el calor en Canarias.

Más de la mitad de esos casos se concentraron entre 2021 y 2023, siendo este último el año con mayor incidencia. El dato refuerza la necesidad de mantener campañas preventivas y adaptar las recomendaciones a una población expuesta a temperaturas elevadas y alta radiación ultravioleta durante buena parte del año.

Campaña informativa para el verano

De forma paralela al plan, Sanidad difundirá una campaña informativa bajo el lema “En Canarias el verano es pura felicidad”.

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La iniciativa se desarrollará mediante vídeos, cuñas de radio y redes sociales, con mensajes centrados en la hidratación, la protección solar, la alimentación saludable y otras medidas preventivas durante los meses estivales.