Canarias inicia el lunes con nubosidad en el norte y cielos despejados en el resto del archipiélago

La semana comenzará en Canarias con una situación meteorológica marcada por la presencia de nubosidad en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, mientras que el resto del archipiélago disfrutará de cielos poco nubosos o despejados durante gran parte de la jornada.

Según la previsión para este lunes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los intervalos nubosos afectarán especialmente a las zonas bajas del norte de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro. En algunos casos, las nubes tenderán a disiparse durante las horas centrales del día para volver a ganar presencia al caer la tarde y durante la noche.

La situación más destacada podría registrarse en La Palma, donde no se descarta la aparición de precipitaciones débiles y ocasionales al final de la jornada, especialmente en áreas del norte de la isla.

Temperaturas estables en la mayor parte del archipiélago

Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a días anteriores. La estabilidad térmica será la nota dominante en prácticamente todas las islas, aunque algunas zonas de medianías podrían registrar ligeros ascensos durante las horas de mayor insolación.

En Gran Canaria, la Aemet no descarta que los termómetros alcancen o incluso superen de forma puntual los 30 grados centígrados en medianías orientadas al oeste, sur y este, una situación habitual durante episodios de estabilidad atmosférica en esta época del año.

Las temperaturas máximas previstas oscilarán entre los 20 grados de Valverde, en El Hierro, y los 27 grados previstos en Santa Cruz de Tenerife y Arrecife. Las mínimas se moverán entre los 15 grados de El Hierro y los 21 grados de Las Palmas de Gran Canaria.

El viento ganará intensidad durante la tarde

El viento seguirá soplando del nordeste, un patrón habitual asociado a los alisios que predominan durante buena parte del año en Canarias.

La intensidad será, en general, floja o moderada, aunque se esperan intervalos de viento fuerte en determinadas zonas expuestas de las islas montañosas. Las áreas más afectadas serán las vertientes sureste y noroeste de Gran Canaria y Tenerife, así como puntos elevados de La Gomera, El Hierro y La Palma.

Además, la previsión contempla la posibilidad de rachas localmente muy fuertes durante la tarde, especialmente en zonas altas y en los extremos más expuestos al flujo del nordeste.

En las costas más resguardadas del suroeste continuarán predominando las brisas, favoreciendo condiciones más suaves para residentes y visitantes.

Situación marítima: aumento del oleaje

En el mar, la Aemet prevé viento del norte y nordeste con intensidades de fuerza 2 a 5, alcanzando ocasionalmente fuerza 6 en algunos sectores.

Como consecuencia, el estado de la mar evolucionará desde marejadilla o marejada hacia condiciones de fuerte marejada en áreas expuestas. En las costas orientadas al suroeste, más protegidas de los alisios, se mantendrá una situación más tranquila con marejadilla y viento variable.

Las autoridades recomiendan consultar las actualizaciones meteorológicas y marítimas antes de realizar actividades náuticas o desplazamientos por mar.

Previsión por islas

Lanzarote

La jornada comenzará con cielos nubosos en zonas del norte y oeste, aunque la nubosidad tenderá a disminuir conforme avance el día. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas.

Las temperaturas permanecerán estables, con valores previstos entre los 20 y los 27 grados en Arrecife.

Fuerteventura

El norte y el oeste de la isla presentarán intervalos nubosos durante la mañana, dando paso a un ambiente más despejado posteriormente. En el resto del territorio dominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 26 grados en Puerto del Rosario. En la península de Jandía podrían registrarse intervalos de viento fuerte durante las horas centrales del día.

Gran Canaria

Las nubes serán más abundantes en el norte de la isla por debajo de los 700 o 900 metros de altitud. Durante las horas centrales se abrirán claros, aunque la nubosidad volverá a aumentar al final de la jornada.

En el resto de zonas predominarán los cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque algunas medianías podrían superar localmente los 30 grados.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre 21 y 25 grados.

Tenerife

El norte presentará intervalos nubosos durante buena parte del día, especialmente en cotas bajas. El resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos o despejados.

Las máximas podrían experimentar un ligero ascenso en medianías. El viento ganará intensidad por la tarde en áreas expuestas del sureste, noroeste y entorno metropolitano.

En Santa Cruz de Tenerife los termómetros se moverán entre 20 y 27 grados.

La Gomera

Las zonas bajas del norte registrarán intervalos nubosos durante la mañana, con una reducción de la nubosidad durante las horas centrales y un nuevo aumento al final del día.

Las temperaturas seguirán estables, con valores entre 20 y 25 grados en San Sebastián de La Gomera. El viento podría soplar con fuerza en vertientes este, oeste y zonas altas.

La Palma

Será la isla con mayor probabilidad de lluvias. Los intervalos nubosos afectarán al norte y al este durante la primera mitad del día. Posteriormente predominarán los claros antes de que las nubes vuelvan a aumentar por la noche.

La Aemet no descarta precipitaciones débiles y dispersas en el norte al final de la jornada. En Santa Cruz de La Palma se esperan temperaturas entre 20 y 25 grados.

El Hierro

La vertiente norte amanecerá con algunas nubes que tenderán a desaparecer durante las horas centrales. Por la noche volverán a aparecer intervalos nubosos.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o ligeros ascensos, con valores entre 15 y 20 grados en Valverde. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas altas y sectores expuestos durante la tarde.