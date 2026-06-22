Canarias recibe la víspera de San Juan con nubes, claros y calor estable según la Aemet

Las nubes volverán a alternarse con los claros este martes en Canarias, en una jornada en la que no se descarta alguna llovizna dispersa en el norte de varias islas. Las temperaturas apenas variarán respecto a los días anteriores y el viento soplará, en general, flojo a moderado de componente norte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los termómetros alcanzarán los 28°C en Santa Cruz de Tenerife y los 25°C en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 21°C en ambas capitales.

En el mar, se esperan vientos del norte o noreste de fuerza 3 a 4, con posibles intervalos locales de fuerza 5. Predominará la marejadilla, que podrá aumentar a marejada en algunas zonas.

La previsión por Islas es la siguiente:

LANZAROTE

Cielos nubosos a primeras y últimas horas del día, tendiendo a poco nubosos durante las horas centrales, aunque con algunos intervalos en el norte. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife: 20/26°C

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en la mitad norte y en los litorales este y oeste, que tenderán a abrirse a partir de la mañana. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán y el viento será flojo a moderado de componente norte.

Puerto del Rosario: 19/26°C

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte, con apertura de claros durante las horas diurnas. A últimas horas, es probable que se registren lloviznas débiles, especialmente en medianías. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, salvo algún intervalo en el suroeste al final del día. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, aunque las máximas descenderán en el interior de la vertiente sur. El viento soplará moderado del norte, con algún intervalo fuerte en las vertientes este y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 21/25°C

TENERIFE

Cielos nubosos en general, con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte, sin descartarse en otras zonas. Existe baja probabilidad de que puedan ser localmente moderadas. En cumbres predominarán los cielos poco nubosos. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios o subirán ligeramente en costas, mientras que las máximas bajarán de forma ligera, y moderada en zonas de interior. El viento será flojo a moderado de componente norte. En cumbres, soplará flojo del oeste, aumentando a moderado del suroeste en cumbres centrales y a fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: 21/28°C

LA GOMERA

Nuboso en el norte, con probables precipitaciones débiles y apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos. Las máximas se mantendrán con pocos cambios y las mínimas subirán ligeramente. El viento soplará flojo a moderado de componente norte.

San Sebastián de La Gomera: 21/27°C

LA PALMA

Cielos nubosos en general, con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en la vertiente norte durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Con baja probabilidad, la lluvia podrá ser localmente moderada. Por la tarde se abrirá algún claro. Las mínimas se mantendrán sin grandes variaciones y las máximas bajarán ligeramente, con descenso moderado en zonas de interior orientadas al norte. El viento será flojo a moderado de componente norte.

Santa Cruz de La Palma: 19/23°C

EL HIERRO

Nuboso en general, con probables precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente norte durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Por la tarde se abrirán algunos claros. Las máximas continuarán con pocos cambios y las mínimas subirán ligeramente. El viento soplará flojo a moderado de componente norte.

Valverde: 17/22°C