El Banco de España lo confirma: España necesita 750.000 viviendas más

El acceso a la vivienda continúa tensionándose en España mientras los precios siguen escalando. Según los últimos datos del Banco de España, el país arrastra un déficit acumulado de alrededor de 750.000 viviendas en los últimos años, una brecha provocada por el desequilibrio entre la creación de hogares y la construcción de nuevas casas.

Más hogares que viviendas nuevas: la raíz del desequilibrio

Según los datos obtenidos del informe, se puede observar como la demanda estructural de vivienda crece a un ritmo muy superior al de la oferta. En 2025, por ejemplo, la formación de hogares volvió a situarse en cifras elevadas, mientras que la construcción se mantuvo estancada, con un volumen de obra nueva insuficiente para absorber la presión demográfica.

Este desajuste sostenido en el tiempo es el que ha generado el déficit acumulado de cientos de miles de viviendas que ahora condiciona el funcionamiento del mercado. En paralelo, el precio de la vivienda ha seguido aumentando con fuerza. Solo en el primer trimestre de 2026, el incremento interanual se situó en el 12,9%, tanto en obra nueva como en segunda mano, según los datos del INE.

Esta evolución está impactando de forma directa en la capacidad de compra de los hogares, especialmente en aquellos con rentas medias y bajas, que encuentran cada vez más difícil ahorrar para la entrada de una hipoteca o asumir el coste de un alquiler en las grandes ciudades.

Más compraventas, pero sin resolver el problema de fondo

Pese a la falta de oferta, el mercado inmobiliario mantiene un elevado nivel de actividad. Las compraventas han seguido creciendo en los últimos años, impulsadas por la mejora de la economía y unas condiciones de financiación más favorables por parte de la banca.

Sin embargo, el Banco de España advierte de que este dinamismo no implica necesariamente un equilibrio del mercado, ya que el volumen de transacciones sigue sin compensar la escasez estructural de vivienda disponible.

Jóvenes y extranjeros, los más afectados por la crisis

El informe también pone el foco en los colectivos más expuestos a las dificultades de acceso a la vivienda. Jóvenes y personas extranjeras presentan mayores tasas de esfuerzo para poder comprar o alquilar, con años de renta necesarios para adquirir una vivienda claramente superiores a la media.

Dos jóvenes cargan sus compras y revisan en su móvil los pagos mientras andan por la calle Triana. / ANDRES CRUZ

En el caso de los menores de 35 años, la emancipación continúa en niveles bajos, reflejando el impacto directo de los precios sobre la capacidad de independizarse.

Falta de suelo, planificación lenta y menos construcción

Entre las causas del problema, el Banco de España señala factores como la escasez de suelo urbanizable, la lentitud de los procesos administrativos y las limitaciones en la planificación urbanística. A ello se suman la menor productividad del sector, la falta de mano de obra y la reducción de la rentabilidad en determinados desarrollos.

La institución concluye que el principal reto pasa por incrementar la oferta de vivienda mediante una mejor coordinación entre administraciones y medidas que aceleren la puesta en el mercado de nuevas promociones.