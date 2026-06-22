La Fundación DinoSol y el Banco Santander lanzan las becas de terapias de intervención cognitiva y emocional para personas con discapacidad

La Fundación DinoSol y el Banco Santander han presentado las becas para la intervención cognitiva, física y emocional de personas con discapacidad. Así, ambas organizaciones, han impulsado este proyecto cuyo objetivo es el de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual mediante la intervención asistida con caballos. Con esta iniciativa, se pretende fomentar el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los participantes en un entorno natural y terapéutico.

En cuanto al proyecto, las actividades enmarcadas en el mismo incluyen sesiones guiadas por profesionales especializados pertenecientes a la Asociación para el Fomento de las Terapias Ecuestres, AFTEC, en donde se trabajan habilidades como el equilibrio, la coordinación, la comunicación y la autoestima. El contacto con el caballo actúa como un potente estímulo motivador, facilitando el aprendizaje y la integración social. Estas actividades promueven la inclusión, el bienestar y la autonomía personal, ofreciendo una alternativa terapéutica innovadora y complementaria a otros tratamientos tradicionales.

La presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez ha explicado que estas becas irán destinadas a 20 personas con discapacidad de edades comprendidas entre 5-60 años, “nuestro objetivo es el de apostar porque estas personas sigan avanzando en autonomía y en confianza, a través de terapias guiadas por profesionales que saben de primera mano cómo abordar el crecimiento cognitivo y emocional de personas con discapacidad. Abrimos una ventana para que puedan acceder a terapias innovadoras muy beneficiosas”.

Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de personas con discapacidad, con 115 por cada mil habitantes, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El número de personas con discapacidad en España ha aumentado un 14% en los últimos 12 años y en 2020 había un total de 4,32 millones, de las que 2,55 millones eran mujeres y 1,77 hombres, y para quienes los problemas de movilidad eran los más frecuentes. Así se desprende de la Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del año 2020 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que pone de manifiesto que la tasa de discapacidad ha aumentado un 8,1%.

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias. Implementa proyectos clave como Alimentos con Vida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

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Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible. Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.