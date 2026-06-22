La cocina rompe la brecha generacional: jóvenes y mayores comparten recetas, recuerdos y experiencias en Canarias

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) la mañana de este lunes no se habló únicamente de comida, tampoco de técnicas culinarias o de recetas tradicionales. La gastronomía fue, en esta ocasión, la excusa para algo mucho más amplio: propiciar conversaciones entre personas de distintas edades y reflexionar sobre cómo se transmite el patrimonio cultural de Canarias. Bajo el lema De la cocina de antes a la mesa de mañana, el programa Gen Match reunió en el rectorado de la ULPGC a estudiantes, cocineros, comunicadores y alumnado sénior en una jornada impulsada por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

La iniciativa forma parte de un proyecto que busca crear espacios de encuentro entre generaciones en diferentes ámbitos sociales y profesionales. En esta ocasión, el foco se puso sobre la cultura culinaria de las Islas, entendida como una herramienta capaz de conectar experiencias vitales muy distintas.

De izquierda a derecha, Jezabel Artiles, Acoidán Gil, Estrella Trejo, Abraham Ortega, Carmelo Florido, Julio González y Sara Nuez. / La Provincia

Cocinar para estar más unidos

Durante la inauguración, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, destacó que la propuesta pretende combatir situaciones como la soledad no deseada y fomentar el diálogo entre jóvenes y mayores. «¿Qué puede resultar más cercano e intergeneracional que cocinar juntos?», planteó durante su intervención.

"Nuestro objetivo con esta nueva intervención del programa es ofrecer espacios en los que se generen vínculos entre generaciones a través de experiencias compartidas y que pueden resultar muy útiles, como es el aprender a cocinar juntos, así como poner en valor los productos kilómetro 0 y la rica y variada producción de nuestro sector ganadero y agrícola", afirmó Candil quien explicó que, en este nuevo encuentro, la tradición y la cultura culinaria de las Islas han actuado como nexo de encuentro entre generaciones, "haciendo de la cocina un lugar de reunión y diálogo intergeneracional".

La jornada fue la culminación de un trabajo previo desarrollado días antes en los fogones, donde participantes de edades y perfiles diversos compartieron conocimientos, recuerdos y formas de entender la cocina. El resultado se trasladó después a una serie de conversaciones abiertas en las que se abordó la importancia de conservar el legado culinario canario y adaptarlo a los nuevos tiempos.

De izquierda a derecha, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, el vicerrector de Estudiantes de la ULPGC, David Sánchez; y el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil. / La Provincia

Una historia detrás de la tradición culinaria

Los debates giraron en torno a la comunicación gastronómica. En la conversación participaron los chefs Carmelo Florido, de El Equilibrista 33, y Abraham Ortega, de Tabaiba y Verode; los estudiantes de Estudios Gastronómicos Julio González, de 80 años, y Estrella Trejo, de 67; así como los creadores de contenido Sara Nuez y Acoidán Gil.

Lejos de establecer una confrontación entre tradición e innovación, los participantes defendieron que ambas pueden convivir. Florido recordó que muchas preparaciones consideradas hoy clásicas nacieron precisamente de procesos de cambio e influencia cultural. «La tradición es innovar», afirmó, al tiempo que reivindicó la capacidad de la cocina canaria para incorporar aportaciones externas y convertirlas en parte de su identidad.

De izquierda a derecha, Sara Nuez, Estrella Trejo, Abraham Ortega y Julio González durante el 'showcooking'. / La Provincia

Un final de 'emboste'

Por su parte, Sara Nuez destacó la necesidad de valorar los conocimientos acumulados por las generaciones mayores y trasladarlos a nuevos formatos de comunicación. Acoidán Gil subrayó que el intercambio le permitió descubrir perspectivas que difícilmente habría encontrado en otros entornos.

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Mientras Ismael García, propietario de la quesería Taiguy, reivindicaba el valor del producto local y el trabajo de quienes mantienen vivo el sector primario, la jornada fue llegando a su fin con un showcooking. En él los participantes reprodujeron algunas de las elaboraciones trabajadas durante la experiencia previa. Mientras cocinaban, explicaban al público el proceso seguido y compartían anécdotas relacionadas con cada preparación. Después llegó la degustación, el momento en el que todas las conversaciones mantenidas durante la mañana acabaron reunidas alrededor de una misma mesa.