La Graciosa de Quevedo en el Mundial: desde Canarias hasta Atlanta

La Roja disputó ayer su segundo partido del Mundial 2026 y lo hizo con una goleada que también tuvo banda sonora canaria. España se impuso por 4-0 a Arabia Saudí en Atlanta, en un encuentro en el que, más allá del resultado, un detalle llamó la atención de muchos aficionados en redes sociales: tras los goles de España sonó La Graciosa, el éxito de Quevedo junto a Elvis Crespo.

España marca, la grada estalla y, de fondo, aparece el tema con el que el artista grancanario ha vuelto a colocar a Canarias en el mapa musical internacional. La anécdota se ha movido rápido, especialmente en redes sociales, a partir de publicaciones de aficionados presentes en el estadio.

El partido, disputado en el Estadio de Atlanta tuvo más de 68.000 espectadores. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 10; Mikel Oyarzabal, elegido mejor jugador del encuentro, firmó un doblete antes del descanso; y el cuarto llegó en la segunda parte, en una acción de Marc Cucurella que terminó con el balón rebotando en Hassan Al-Tambakti antes de entrar en la portería saudí.

La Graciosa de Quevedo en lo más alto

La Graciosa volvió este sábado al número uno de LOS40 y suma ya tres semanas no consecutivas en lo más alto de la lista. La canción forma parte de El Baifo, el último disco de Quevedo, un proyecto marcado por las referencias a Canarias y por el deseo del artista de llevar sus raíces a un público más amplio, cosa que sin duda, está consiguiendo.

La canción de Quevedo y Elvis Crespo figura ya entre las grandes candidatas para convertirse en la canción del verano de 2026, una afirmación que ya circula en redes sociales y que LOS40 Music ha afirmado diciendo que "es la candidata más solida" para convertirse en la canción que acompañe al verano.

Gracias a este tema de Quevedo, la octava isla canaria se ha dado a conocer en los últimos meses y este fenómeno la pone en lo alto del pedestal: de La Graciosa hasta Atlanta.

¿Seguirá sonando Quevedo en el Mundial?

La incógnita queda ahora para el siguiente compromiso de la selección. España cerrará la fase de grupos ante Uruguay en Guadalajara, en un partido previsto para la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio: será a las 02.00 horas en la Península, la 01.00 en Canarias.

Después de que La Graciosa se colara en los vídeos de la goleada ante Arabia Saudí, muchos aficionados canarios estarán pendientes de si los próximos tantos de la Roja vuelven a tener acento isleño y es de nuevo una canción del grancanario la que acompañará la celebración en el Mundial.