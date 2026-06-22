La huelga de médicos en Canarias alcanza un seguimiento del 7,8%

La huelga de médicos convocada este lunes 22 de junio en Canarias tuvo un seguimiento del 7,82% en las instituciones del Servicio Canario de la Salud. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, 309 profesionales secundaron el paro de los 3.952 efectivos afectados por la convocatoria.

La jornada transcurrió sin incidencias destacables durante la mañana y con 1.227 profesionales incluidos en servicios mínimos, según informó el departamento autonómico.

Gran Canaria registra el mayor seguimiento del paro

Por áreas de salud, Gran Canaria fue la isla con mayor respaldo a la huelga. En total, 174 médicos de los 1.649 afectados secundaron la convocatoria, lo que supone un seguimiento del 10,55%.

En Tenerife, el paro fue seguido por 120 profesionales de los 1.862 afectados, con un porcentaje del 6,44%.

Entre ambas islas concentraron la mayor parte de los médicos que participaron en la huelga dentro del Servicio Canario de la Salud.

Menor incidencia en las islas no capitalinas

En Lanzarote, la huelga fue secundada por 11 médicos de los 253 afectados, lo que representa un 4,35%.

En Fuerteventura, solo 2 profesionales de los 329 afectados acudieron al paro, con un seguimiento del 0,61%.

La participación también fue baja en La Palma, donde secundaron la huelga 2 médicos de los 118 afectados, un 1,69%.

Sin seguimiento en La Gomera y El Hierro

La Consejería de Sanidad informó de que en La Gomera y El Hierro no hubo efectivos en huelga durante la jornada.

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En conjunto, la convocatoria afectaba a 3.952 profesionales dentro de un total de 7.022 efectivos convocados. Finalmente, fueron 309 quienes se sumaron al paro.