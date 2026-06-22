Los médicos toman Las Palmas de Gran Canaria y advierten al Servicio Canario de Salud: "Si quieren guerra, la tendrán"

Decenas de batas blancas y verdes tomaron este lunes Las Palmas de Gran Canaria. Los médicos se echaron a la calle para mostrar su rechazo a la propuesta del Servicio Canario de Salud (SCS) que buscaba poner fin al conflicto laboral. La huelga sanitaria continúa y numerosos facultativos, respaldados por familiares y amigos, recorrieron el trayecto entre la Base Naval y la Plaza de España para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y pedir que sea el presidente Fernando Clavijo quien asuma la negociación.

El miércoles, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el presidente del SCS, Adasat Goya, presentaron una serie de medidas que buscaban aliviar la tensión con los sindicatos y negociar el final de los paros. La oferta se basaba por aumentar la plantilla de profesionales sanitarios, una mejora del 20% en la retribución de las horas de guardia, la reducción del número máximo de pacientes atendidos diariamente por los especialistas en Medicina Familiar y los pediatras, y la garantía de un periodo de descanso adecuado tras las jornadas de guardia.

La propuesta fue remitida por correo electrónico, sin una reunión previa y, según el sindicato CESM, no da respuesta a ninguna de sus principales reivindicaciones, por lo que se han visto obligados a rechazarla. “Las medidas que nos han propuesto son insuficientes y totalmente irreales”, comenta Eric Álvarez, presidente de CESM, quien asegura que para desconvocar la huelga el SCS deberá aprobar al menos el 50% de los requisitos que se les han hecho llegar. Además, el colectivo ha anunciado la celebración de asambleas en distintos hospitales para que los propios médicos puedan trasladar sus opiniones, demandas y propuestas de forma directa.

Manifestación de médicos en Mesa y López / Andrés Cruz

El colectivo médico y facultativo de Canarias reclama la creación de un estatuto propio, la reducción de la carga asistencial, la limitación de la jornada, mejoras en descansos y una reforma profunda del sistema de guardias con incrementos salariales progresivos. También exige más plantilla, estabilidad laboral y mejoras en carrera profesional y formación, con el objetivo de equiparar sus condiciones a las de los territorios mejor remunerados del país.

“Las propuestas del SCS han sido una labor de marketing y publicidad”, asevera Antonio José Aguilar, pediatra y neumólogo en el Hospital Insular-Materno Infantil. “Ni de lejos se nos da lo que estamos pidiendo. Parece que quieren entretenernos y hacernos perder el tiempo”.

El facultativo señala que no pretenden que las demandas del colectivo médico se satisfagan de un día para otro, pero sí reclaman compromisos concretos y plazos claros que garanticen una mejora progresiva hasta alcanzar unas condiciones laborales justas.

Médicos manifestándose por mejores laborales en la Avenida Mesa y López / ANDRES CRUZ

La huelga médica cumple ya cinco meses. No obstante, los convocantes prevén suspender temporalmente las movilizaciones durante el verano para garantizar la prestación de los servicios mínimos debido a las vacaciones. De cara a septiembre, el colectivo no descarta retomar las protestas con una convocatoria de paro indefinido si no se producen avances significativos en la negociación con la Administración.

“Buscan enfrentarnos entre nosotros y la respuesta es que estamos más unidos que nunca. Nunca se ha visto esta movilización. Si quieren guerra, tendrán guerra. Estamos totalmente en contra del poco respeto que nos están teniendo y de la actitud que tienen”, afirma durante la marcha por Mesa y López Nuria Pérez, endocrina en el Hospital Insular. La profesional asegura que el colectivo está “más motivado que nunca” y reclama una solución urgente. “Las nuevas generaciones no están dispuestas a aguantar todo lo que hemos aguantado nosotros”, añade.

"Sanidad sin futuro"

Carla Mendoza y Diana Hernández, trabajadoras del Hospital Materno Infantil, alertan del delicado momento que atraviesa el sistema sanitario en Canarias y critican la falta de implicación de las administraciones y de sus representantes. “La sanidad canaria no tiene futuro. No hay implicación de las administraciones ni de quienes nos representan. A los trabajadores no se les está ofreciendo condiciones dignas”, opinan.

Al llegar a la Plaza de España, los principales miembros del CESM han leído un manifiesto, en el que han reclamado a Fernando Clavijo que ante la gravedad de la situación asuma la responsabilidad política que requiere el conflicto y tome las riendas de la negociación.