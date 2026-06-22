La innovación que rompe el silencio de la ELA

La esclerosis lateral amiotrófica es una de las enfermedades neurodegenerativas más devastadoras. Su avance progresivo reduce la movilidad de quienes la padecen y, en muchos casos, termina afectando a la capacidad de hablar. Sin embargo, perder la voz no significa perder la posibilidad de comunicarse. Gracias a proyectos impulsados por la Fundación ”la Caixa” en colaboración con Sinpromi, cada vez más personas con ELA pueden seguir expresando sus pensamientos, emociones y decisiones durante todas las etapas de la enfermedad.

Una de las profesionales que lidera esta labor es Virginia González Rosquete, logopeda especializada en comunicación aumentativa y alternativa y responsable de proyectos de innovación tecnológica social en Sinpromi. Desde Tenerife trabaja para que la comunicación siga siendo una realidad incluso cuando el habla desaparece.

“La comunicación es un derecho que tenemos todas las personas”, subraya. Para la profesional, este derecho implica tanto la capacidad de expresarse como la posibilidad de comprender la información y acceder a ella en igualdad de condiciones.

En Canarias se estima que unas 150 personas conviven actualmente con la ELA. Muchas de ellas experimentan dificultades crecientes para comunicarse a medida que la enfermedad progresa. Frente a esta realidad, el Centro de Innovación en Vida Autónoma y Tecnologías de Sinpromi ha desarrollado una estrategia basada en la preparación anticipada.

Las soluciones disponibles son muy diversas y se ajustan a las necesidades de cada usuario. Algunas personas comienzan utilizando aplicaciones instaladas en teléfonos móviles o tabletas que convierten texto en voz. Otras emplean pictogramas, sistemas gráficos o tableros de comunicación. Conforme la enfermedad avanza, pueden incorporarse recursos tecnológicos más sofisticados.

Entre ellos destacan los sistemas de control ocular, considerados una de las grandes revoluciones en este ámbito. Mediante el seguimiento de la mirada, permiten manejar un ordenador sin necesidad de utilizar las manos ni la voz. Gracias a esta tecnología, las personas con ELA pueden escribir mensajes, acceder a internet, comunicarse con sus familiares y continuar participando activamente en su entorno.

El acompañamiento profesional y la formación de las familias resultan fundamentales para que la tecnología se integre de manera natural en la vida cotidiana. Precisamente para extender este conocimiento nació la red ‘Mírame para escucharme’, impulsada por Sinpromi en 2018.

La iniciativa conecta hospitales, centros educativos, servicios de salud y entidades sociales para formar profesionales y sensibilizar sobre la importancia de la comunicación accesible.

De esta red han surgido proyectos como ‘Mis ojos vuelan’, dirigido específicamente a personas con ELA, así como otras iniciativas basadas en impresión 3D para crear herramientas adaptadas a diferentes discapacidades.