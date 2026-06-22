"No es mala suerte, es imprudencia": la nueva campaña de Canarias contra los incendios

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias pondrá en marcha esta semana una nueva campaña de concienciación ciudadana para prevenir los incendios forestales durante los meses de mayor riesgo. La iniciativa, presentada hoy al Consejo de Gobierno por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, lleva por lema "No es mala suerte, es imprudencia" y pone el foco en la necesidad de extremar las precauciones para evitar que acciones cotidianas puedan desencadenar un incendio forestal.

La campaña recuerda que una gran parte de los incendios tienen su origen en descuidos o comportamientos evitables y advierte sobre algunos de los riesgos más habituales durante el verano, como el uso de maquinaria que genera chispas, especialmente segadoras y desbrozadoras, el lanzamiento de fuegos artificiales durante celebraciones populares o la realización de barbacoas en lugares no autorizados o sin las debidas medidas de seguridad.

A través de anuncios en televisión, cuñas de radio, publicidad exterior y contenidos para redes sociales, la iniciativa busca trasladar un mensaje claro a la ciudadanía: la prevención comienza con cada gesto individual y evitar una imprudencia puede impedir que se produzca una emergencia de graves consecuencias para las personas, el patrimonio natural y los bienes materiales.

Una sola imprudencia

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señaló que "la inmensa mayoría de los ciudadanos actúa con responsabilidad, pero basta una sola imprudencia para provocar daños irreparables". En este sentido, hizo un llamamiento a la prudencia y recordó que "los incendios forestales no son fruto de la mala suerte ni de la casualidad; en muchas ocasiones tienen detrás una acción humana que podría haberse evitado".

Miranda destacó además que "la mejor herramienta contra los incendios sigue siendo la prevención" y subrayó la importancia de respetar las restricciones que establezcan los cabildos insulares y seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencias y protección civil. "La preparación frente a los incendios forestales no empieza cuando se declara un fuego, sino mucho antes, con planificación, coordinación y prevención durante todo el año. Cada minuto cuenta y por eso seguimos apostando por mejorar la coordinación, los sistemas de vigilancia y la capacidad de respuesta de todos los recursos implicados", añadió.

Seis conatos

En lo que va de año, Canarias ha registrado ya seis conatos de incendios forestales: uno en La Palma, cuatro en Gran Canaria y uno en Tenerife. Todos ellos pudieron ser controlados en sus fases iniciales gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

En este contexto, el consejero llamó especialmente la atención sobre las zonas de interfaz urbano-forestal, donde el riesgo adquiere una dimensión adicional. "No debemos olvidar que en las zonas de interfaz urbano-forestal la proximidad entre viviendas y masa forestal incrementa el riesgo para las personas y los bienes en caso de incendio", destacó Miranda.

En años anteriores ha sido necesario activar de forma preventiva el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA) fuera de la temporada de verano, una circunstancia directamente relacionada con los cambios que viene experimentando el clima. Estas nuevas condiciones han contribuido además a que los incendios forestales sean cada vez más intensos y difíciles de extinguir. Ante esta realidad, tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos insulares han incrementado y reforzado los recursos destinados a la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

A lo largo de 2025 se contabilizaron 41 conatos de incendio, de los que 39 afectaron a menos de una hectárea, sin que ninguno llegara a convertirse en un gran incendio forestal gracias a la rápida intervención y coordinación de los distintos operativos.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 se insiste asimismo en la importancia de alertar de inmediato ante cualquier indicio de fuego o columna de humo y facilitar información precisa sobre la localización y características del incidente, permitiendo así una respuesta más rápida y eficaz de los equipos de intervención.

Más de 2.600 efectivos y 19 medios aéreos para la campaña de 2026

La campaña contra incendios forestales de este año contará con más de 2.600 efectivos de distintas administraciones y organismos, una cifra superior a la del pasado ejercicio, además de 202 autobombas forestales y 19 medios aéreos distribuidos por el Archipiélago.

Entre las principales novedades figura la incorporación de un tercer helicóptero de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), que compartirá base con el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) en El Hierro. Asimismo, los EIRIF incorporan este año tres nuevas autobombas forestales ligeras, con capacidad para 2.300 litros.

El dispositivo volverá a contar además con 23 drones destinados a labores de vigilancia, prevención y apoyo a la extinción, seis de ellos pertenecientes al GES y 17 a los EIRIF. Estos equipos disponen de cámaras térmicas que permiten localizar puntos calientes durante la noche y facilitar las labores de remate y control de los incendios por parte de los efectivos desplegados sobre el terreno.