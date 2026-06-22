Los médicos de Canarias rechazan la propuesta del SCS y piden a Clavijo que lidere la negociación

Los médicos de Canarias han rechazado la última propuesta del Servicio Canario de la Salud (SCS) para poner fin al conflicto laboral que mantienen desde hace meses y han reclamado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tome el testigo y lidere personalmente la negociación. Así lo dio a conocer este lunes el secretario general del Sindicato Médico en Canarias (CESM), Levy Cabrera, durante la cuarta jornada de paro autonómico.

El colectivo médico lleva meses inmerso en una oleada de protestas para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Aunque, en realidad, el origen del conflicto se remonta a 2023, cuando los facultativos alcanzaron un acuerdo para desconvocar la huelga de ese entonces, pero que, según denuncian, nunca llegó a materializarse.

Recelos desde el primer momento

El pasado sábado, apenas dos días antes de la nueva jornada de paro convocada para este lunes, recibieron un nuevo documento del SCS que pretendía desbloquear la negociación y cerrar el conflicto. Sin embargo, el sindicato ha calificado la oferta de "vergonzosa" e "inaceptable" al considerar que no da respuesta a ninguna de sus principales reivindicaciones.

El colectivo califica de "vergonzosa" e "inaceptable" la oferta de Sanidad

La forma en que se presentó el documento ya despertó recelos en el sindicato médico, al anunciarse primero en una rueda de prensa ante los medios de comunicación y llegar después a los profesionales afectados mediante un correo electrónico. Pero el contenido de la misma no ha hecho más que aumentar la decepción.

¿Qué dice Sanidad?

Por su parte, Sanidad no entiende este cierre en banda de los médicos. Según señalan, su propuesta de mejora dice claramente que es un documento para negociar en la mesa sectorial de Sanidad, con lo que no se entiende que lo rechacen sin más. Por otro lado, advierten de que estas medidas, tal como especifica el documento enviado, serán objeto de negociación y corresponden con aquellas condiciones laborales que dependen únicamente del SCS.

Sanidad no entiende el rechazo a una oferta que aún debe debatirse en mesa sectorial

Y es que la huelga originalmente respodía a una disconformidad de los médicos contra el Ministerio de Sanidad, por el Estatuto Marco –algo en lo que Canarias carece de competencias–. No obstante, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha instado a solucionar el conflicto en los tres últimos consejos interterritoriales celebrados.

También recuerdan que Canarias es la segunda región en contar con el quinto grado de carrera profesional –el nivel más alto dentro del sistema de promoción y retribución económica ligado a la antigüedad–.

Propuesta del SCS

Entre las principales medidas anunciadas por el SCS el pasado miércoles destaca el aumento de profesionales, la mejora de un 20% en la retribución de la hora de guardia, la reducción del límite máximo de pacientes por agenda diaria de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y de los pediatras, y la garantía de una recuperación adecuada tras las guardias. Sin embargo, el sindicato sostiene que, sobre el papel, la realidad es otra.

"Es verdad que nos han propuesto subir el precio de la hora de guardia, pero nos dijeron que lo elevarían a la media de las tres mejores comunidades autónomas y resulta que al concretar esta medida hemos visto que la cifra está muy por debajo de ese valor", señaló Cabrera. En este sentido, el SCS propone, en un plazo de ejecución de tres años, establecer en 28 euros las dos primeras horas de guardia de un turno, en 30 la tercera y la cuarta y en 32 a la quinta en adelante. "Ni siquiera la sexta hora llega a los 36 euros de media de las tres mejores comunidades autónomas", relató.

Para el sindicato, resulta paradójico que la administración quiera eliminar las guardias de 24 horas y al mismo tiempo implante un sistema de incentivos que premia precisamente su acumulación. "Consideramos una vergüenza que se establezca una tarifa superior a partir de la sexta guardia mensual, cuando una de las reivindicaciones centrales de este conflicto es precisamente que ningún médico se vea obligado a realizar más de cinco guardias presenciales de 24 horas al mes", apuntó.

Compromisos referentes a los acuerdos de huelga de 2023

Además de la mejora de retribución de la hora de guardia, entro los principales compromisos que se firmaron en 2023 figuraba la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres comunidades autónomas con mejor retribución para todas las categorías del SCS. Se trata de un complemento salarial reconocido a nivel nacional por años de experiencia, formación y desempeño, aunque es competencia de las autonomías gestionar la retribución de este plus. "En la propuesta que nos han mandado recogen esta medida, pero no hablan de cantidades ni tiempo, solo dicen que la van a llevar a la media de las tres mejores regiones y eso es algo que ya recogen los acuerdos de 2023", recordó.

El documento de hace tres años también contemplaba la implantación de un sistema de traslados abierto y permanente, que permitiría a los médicos cambiar de destino dentro del SCS sin necesidad de esperar a nuevas ofertas públicas de empleo. "Falta que recojan esta medida porque aún están pendientes de implementar un sistema de digitalización que lo permita", mencionó.

Más medidas "insuficientes"

Por otro lado, Cabrera advierte de que tampoco se mencionan medidas para los descansos post-guardia. "Mientras tengamos que continuar con las guardias de 24 horas, nuestra petición es que podamos descansar 48 horas después de este tipo de jornadas y, de coincidir en viernes, no incorporarse hasta el lunes", subrayó. Y agregó que la regularización de los médicos que realizan guardias localizadas, es decir, profesionales en situación de disponibilidad permanente, tampoco se contempla.

En materia de reformas organizativas, el secretario general avisó de que el documento solo se hace referencia al límite de pacientes de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y en Pediatría. Asimismo, destacó que en ningún momento se menciona nada sobre la necesidad de mejorar las infraestructuras. "El 90% de los centros de salud se han quedado pequeños y también hace falta que los hospitales del norte y del sur funcionen como tal", comentó.

Una huelga que parece no tener fin

Ante este descontento, CESM continuará con la huelga intermitente e indefinida y convocará nuevos paros de cara a los próximos meses. De hecho, para esta misma semana convocarán asambleas en hospitales y centros de salud de todas las islas, para realizar consultas directas mediante encuestas al colectivo médico. "Lo más probable es que las nuevas fechas que fijemos sean a partir de septiembre, pero aún sigue vigente la decisión del colectivo de no participar en las jornadas voluntarias fuera del horario ordinario", adelantó.

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En este contexto, la huelga en Canarias ha provocado más de 57.000 consultas aplazadas, casi 1.500 intervenciones quirúrgicas suspendidas, miles de pruebas diagnósticas retrasadas y pérdidas valoradas en más de 150 millones de euros perdidos. Tras conocer el contenido del documento, el sindicato considera que la negociación ha llegado a un punto muerto y reclama que sea el propio Fernando Clavijo quien asuma la interlocución con los médicos. "Durante la huelga de 2023, y desde la oposición, aseguró que escucharía nuestras reivindicaciones. Ahora ha llegado el momento de cumplir ese compromiso", concluyó Cabrera.