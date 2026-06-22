Preocupación en Canarias por no haber recibido los 15,3 millones del escudo anticrisis

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canaria, Nieves Lady Barreto, reconoció esta mañana que existe cierta preocupación en el Gobierno de Canarias ante el retraso del Estado en la transferencia a las Islas de los 15,3 millones de euros que le corresponden de ayuda para combatir la subida de los precios por la guerra de Irán. Todavía queda una semana para que se cumpla el plazo fijado, el próximo 30 de junio, aunque la experiencia con otras partidas pendientes hace que el Ejecutivo autonómico mantenga cierta cautela

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó el pasado fin de semana que las partidas llegarían, pero sus palabras no han tranquilizado al Ejecutivo autonómico. "Los días son los que son y lo que queremos es que llegue", insistió Barreto, que no quiso profundizar en la posibilidad de prolongar las ayudas. "Ahora lo importante es lo que está pactado, que son los 15,3 millones de euros que aún no han llegado", subrayó.

Noticias relacionadas

En relación con los 300 millones de euros pendientes de transferir por el Estado a Canarias, recordó que la Consejería de Hacienda fue la que calculó esa cifra, que no incluye los 15,3 millones de euros de la ayuda por la crisis económica provocada por la guerra de Irán ni los 100 millones pendientes de ayudas para la recuperación de La Palma, pero que también ha confiado en que se materialicen. Según apuntó, se están celebrando numerosas reuniones con los distintos ministerios para que se desbloqueen esas partidas.