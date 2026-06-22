El signo del horóscopo más afortunado de la semana según Esperanza Gracia

Cáncer será el signo más afortunado de la semana del 22 de junio, según el ranking elaborado por Esperanza Gracia. El Sol, Júpiter y Mercurio en este signo impulsan una etapa favorable para tomar decisiones, iniciar proyectos y recuperar la confianza justo con la llegada del verano.

La astróloga destaca que estos días llegan bajo el influjo del Cuarto Creciente de la Luna en Libra, una fase que aporta vitalidad, alegría y optimismo. A ello se suma la entrada del Sol en Cáncer y el Solsticio de Verano, definido como un “momento para renacer y llenarnos de nuevas ilusiones”.

Cáncer, Escorpio y Piscis encabezan la suerte

Cáncer ocupa la primera posición del ranking semanal. Esperanza Gracia señala que este signo vivirá días cargados de energía positiva, con mayor claridad para saber dónde estar, qué decidir y cómo avanzar en asuntos personales y profesionales.

En segundo lugar aparece Escorpio, que afronta una semana de fuerza interior e intuición. Sus días más favorables serán el 24 y el 25, cuando la Luna creciente en su signo potenciará la creatividad y la iniciativa.

Piscis completa el podio de los signos más afortunados. Según la predicción, pueden llegar oportunidades positivas y recompensas tras esfuerzos realizados en las últimas semanas. También será un buen momento para recuperar ilusión por proyectos o relaciones que parecían estancadas.

El verano llega con cambios para varios signos

Virgo se sitúa en la cuarta posición gracias al impulso de Marte, que favorece la determinación y ayuda a cerrar asuntos pendientes. Sagitario ocupa el quinto puesto, con una semana propicia para centrarse en objetivos, disfrutar del amor, viajar o planear encuentros especiales.

Tauro aparece en sexta posición, con la posibilidad de cerrar etapas vinculadas al pasado y avanzar con más claridad. Acuario, en el llamado “lugar mágico” del ranking, puede vivir sorpresas, cambios y nuevos proyectos si se atreve a tomar la iniciativa.

Aries, Leo y Libra tendrán semanas más irregulares. Aries podría recibir una noticia reveladora o experimentar un cambio inesperado. Leo, aunque avance más lento de lo deseado, contará con el magnetismo de Venus. Libra, por su parte, deberá protegerse de envidias y actuar con discreción en sus planes.

Capricornio, el signo con más carga esta semana

Géminis aparece en el penúltimo puesto, aunque con una lectura más esperanzadora de lo que parece. El verano puede ayudarle a dejar atrás dudas, abrir la mente y recuperar ilusión a través de encuentros, propuestas o viajes inesperados.

Capricornio cierra el ranking como el signo con menos suerte de la semana. Esperanza Gracia apunta a un inicio de verano con demasiadas responsabilidades y una energía más baja. La clave estará en poner límites, decir “no” cuando sea necesario y apartarse de personas que hayan generado decepción.

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Aun así, la predicción también deja una puerta abierta a la mejora económica y a proyectos que podrían empezar a dar frutos.