La ULPGC y Emalsa crean una inteligencia artificial capaz de anticipar la demanda de agua en Gran Canaria

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa) han desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de anticipar la demanda diaria de agua en el entorno de la planta desaladora Las Palmas III, ubicada en el complejo de Piedra Santa, en la entrada sur de la capital grancanaria.

El sistema ha sido diseñado por el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos Renovables (GRRES) de la ULPGC en colaboración con la empresa mixta y utiliza datos históricos de distribución de agua, información meteorológica y variables de calendario, como los días festivos o los fines de semana, para realizar previsiones con hasta 15 días de antelación.

La herramienta ya se encuentra integrada en el entorno operativo de Emalsa mediante una interfaz de programación (API) conectada al sistema interno de la desaladora, lo que permite trabajar con datos reales y en tiempo real para generar predicciones de demanda.

Proyecto IDIWATER de la ULPGC y Emalsa. / La Provincia

Previsiones fiables

Durante el proceso de validación, el modelo alcanzó un margen medio de error del 2,8 %, una cifra especialmente significativa en un contexto en el que el consumo urbano de agua está condicionado por factores tan diversos como la climatología, la actividad turística o los hábitos sociales.

Según explican los responsables del proyecto, disponer de previsiones fiables facilita la planificación de la producción de agua, la gestión de los depósitos de almacenamiento y la organización de las labores de mantenimiento. Además, permite anticipar periodos de alta o baja demanda y optimizar procesos operativos, con el consiguiente ahorro energético.

El desarrollo forma parte del proyecto IDIWATER, cofinanciado con fondos FEDER a través del Programa de Cooperación Interreg MAC 2021-2027. Esta iniciativa reúne a universidades y centros públicos de Canarias y África para impulsar soluciones innovadoras relacionadas con el ciclo industrial del agua.

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Los promotores destacan que esta herramienta supone un avance hacia una gestión más eficiente, inteligente y sostenible de los recursos hídricos en territorios insulares sometidos a estrés hídrico, además de reforzar la colaboración entre la universidad pública y las empresas para trasladar la investigación al ámbito de los problemas reales.