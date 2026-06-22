Un verano cargado de actividades acuáticas para 29 menores que conocen de cerca el cáncer

Un total de 29 menores de entre 8 y 14 años, de los cuales 20 proceden de Gran Canaria, seis de Lanzarote, dos de Tenerife y uno de Fuerteventura, participarán este año en la sexta edición del Campamento de Verano para hijos y hermanos de pacientes oncológicos, una iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Las Palmas.

El programa, que cuenta con el apoyo de la Fundación Disa, Aguas de Firgas y la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán, tiene como objetivo ofrecer a estos niños y adolescentes un espacio de ocio, convivencia y desconexión. En esta ocasión, la experiencia se desarrollará en la Escuela de Vela Joaquín Blanco Torrent, en la localidad grancanaria de Puerto Rico, entre los días 25 y 28 de junio. Allí, el grupo podrá disfrutar de un amplio abanico de actividades acuáticas, como paseos en barco, kayak o pádel surf

"Esta iniciativa es muy importante, porque permite que los niños desconecten y compartan tiempo con otros menores que atraviesan una situación similar", valoró Pedro Lara, presidente de la citada institución provincial, quien además detalló que los asistentes estarán acompañados por una trabajadora social de la organización, una persona voluntaria y una psicóloga.

Por su parte, Meri Alemán, coordinadora de la Atención a los Pacientes y Usuarios de la AECC en Las Palmas, explicó que en esta nueva edición participarán muchos menores por primera vez. "En ediciones anteriores contábamos con muchas personas que repetían, porque con el paso de los años se mantenían las mismas circunstancias en su entorno familiar. Este año, en cambio, tenemos muchos niños nuevos", afirmó.

Alojamiento y manutención

Los niños permanecerán durante los cuatro días en las instalaciones del campamento, donde dispondrán de alojamiento, manutención y además tendrán todas las actividades incluidas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 10.000 euros y cubrirá los desplazamientos de los menores procedentes de otras islas. "La organización de esta acción implica muchos meses de trabajo. Empezamos a organizarla desde noviembre, porque hay que tener en cuenta que los niños evolucionan y que tenemos que ajustarnos a sus necesidades", anotó.

En la presentación de la actividad, también estuvo presente la directora de la Fundación Disa, Sara Mateos, que no dudó en poner en valor la importancia de esta iniciativa. "Cuando el diagnóstico del cáncer entra en una casa, no solo afecta a la persona diagnosticada, sino todas las que la rodean, especialmente a los niños y las niñas. El hecho de que puedan salir, ser niños y pasar unos días en Puerto Rico debe ser digno de reconocer", subrayó. En este sentido, Jorge Moya, responsable de Comunicación de Aguas de Firgas, destacó “el orgullo que supone apoyar a las familias en momentos como estos”.