La atención domiciliaria para pacientes con ELA llega, por fin: "Hasta hace muy poco no tenían a quién llamar"

La entidad Teidela nació hace apenas un lustro, en 2021. Hasta ese entonces, los tinerfeños diagnosticados con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)no tenían a quién llamar para pedir ayuda. Era una lucha que tenían que emprender en solitario; la respuesta de las administraciones públicas era prácticamente inexistente y apenas había asociaciones a las que acudir para, al menos, conocer a otros a afectados. Sin embargo, en los últimos años, las voces de aquellos pacientes que aún pueden pronunciarse han resonado en los distintos ayuntamientos, en el Cabildo e, incluso, en el Gobierno regional y han logrado lo que parecía imposible: conseguir que la atención de calidad y el acompañamiento en la vida cotidiana sean la norma y no la excepción. Bajo esa premisa nació Sadela, un servicio de atención domiciliaria especializada en pacientes con ELA que en 2025 llegó a 44 familias de la Isla.

La ELA -por su baja incidencia, su alta mortalidad y su origen desconocido- es considerada una enfermedad rara. Aun así, en España la padecen 3.500 personas. Unas 130 de ellas viven Canarias y algo más de la mitad (unas 70) son de Tenerife. Cerca de medio centenar hizo uso el año pasado del Servicio de Atención Domiciliaria puesto en marcha por Teidela y el Cabildo tinerfeño. Este recurso no solo es esencial para quienes sufren la patología, sino también para sus familias, ya que en las fases más avanzadas la atención diaria que requieren puede superar las 12 horas.

La joven Victoria Morales es una de esas familiares que ha tenido que convertirse en cuidadora. Cada día, compagina sus estudios en la universidad con la atención que precisa su madre, por lo que este servicio para ella se ha convertido en un respiro que también le permite poder centrarse en su trayectoria académica. En las más de 6.420 horas de atención domiciliaria contabilizadas en 2025, el programa ofreció apoyo integral a medio centenar de familias como la suya.

¿Qué servicios necesitan?

En esta enfermedad sin cura, que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, la fisioterapia es fundamental, pero también son igual de importantes otros recursos como la logopedia, la terapia ocupacional y la atención psicológica. "Cuando la ELA avanza les quita, entre otras muchas cosas, el derecho a opinar porque pierden la voz; por eso también era necesario garantizar servicios como la logopedia para, en la medida de lo posible, preservar la capacidad de expresarse y alimentarse con seguridad", destacó la consejera de Acción Social de la Corporación insular, Águeda Fumero, durante la presentación de los resultados del programa de Sadela.

¿Cuánto cuesta tener ELA?

Para el presidente de Teidela, Marcelino Martín, este servicio "ha abierto las ventanas al cariño y al amor", aunque todavía queda mucho por hacer. La respuesta de las instituciones es insuficiente, incluso la consejera lo reconoce. En los últimos años ha ido mejorando, pero la ayuda no llega a cubrir el coste de esta enfermedad, que puede oscilar entre los 150.000 y los 250.000 euros por paciente. desde el momento del diagnóstico, cada unidad familiar afronta un gasto de al menos 150.000 euros para cubrir los cuidados, la adaptación de la vivienda y el apoyo especializado que requiere la enfermedad. No obstante, dado que la esperanza media de vida para una persona con ELA es de entre tres y cinco años, el coste puede ascender hasta los 250.000 euros, dependiendo de la evolución de cada afectado.

La reciente Ley Ela, un texto nacional que contempla ayudas que pueden superar los 9.000 euros mensuales, apenas ha tenido impacto real entre quienes sufren esta patología. Martín aseguró que en las Islas estas prestaciones solo llegan a unos diez pacientes, la mayoría en fases avanzadas. "Los apoyos y el tratamiento deben garantizarse desde el minuto uno, no todo el mundo tiene un núcleo familiar que pueda encargarse; hay mucha gente sola y sin medios y, hasta hace poco, no tenían ni un teléfono al que llamar", criticó.

La espera para un diagnóstico

La atención no es lo único que viene con retraso. El diagnóstico suele tardar entre uno y dos años desde que se detectan los primeros síntomas porque suele aparecer al final y casi por descarte. A esto se suma que los apoyos y el tratamiento dependen mucho del código postal, es decir, de la comunidad en la que residan. Precisamente, Teidela nació tras detectar esta desigualdad territorial, para que las familias de la Isla no estuvieran sola. Desde su fundación han tenido tres objetivos claros: luchar contra la incomprensión y la invisibilidad, defender la dignidad de los pacientes y generarles apoyo y esperanza. "Hay mucho dolor, pero también hay cariño e ilusión", añadió.

Las ayudas contempladas en la ley nacional apenas llegan a diez afectados en la Isla

En 2025, su programa de atención domiciliaria, considerado pionero en España, llegó a 20 hombres y 24 mujeres repartidos por 16 municipios tinerfeños. La mayoría de ellos (12 personas) estaba entre 70 y 80 años o entre 60 y 70 (11). Asimismo, un total de 15 usuarios tenían entre 40 y 60 años y otros tres ni siquiera han pasado la barrera de las cuatro décadas. En esta línea, 38 sí recibían ayudas de otras administraciones, mientras que seis de ellos solo tenían el apoyo de Sadela.

Noticias relacionadas

La intención de cara al futuro

Para los próximos ejercicios esperan ampliar la cobertura y la continuidad del servicio, consolidar la terapia ocupacional como prestación estable y reforzar la coordinación interna y la consistencia de los criterios de intervención para que exista un mayor seguimiento a lo largo del proceso.