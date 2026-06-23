No puedes cambiar el suelo de tu terraza sin permiso: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
La comunidad de vecinos puede supervisar las reformas en terrazas privativas si estas afectan a elementos comunes como la impermeabilización o el sistema de desagües
Con la llegada del verano y las altas temperaturas, cada vez más propietarios deciden renovar sus terrazas, ya sea por una cuestión de estética o para la instalación de toldos con el objetivo de refrescar sus viviendas. No obstante, lo que muchos desconocen es que cambiar el suelo de la terraza puede requerir autorización previa de la comunidad de vecinos, aunque se trate de una vivienda privada.
Terrazas de uso privativo, pero con límites legales
La normativa establece que los propietarios pueden realizar obras en su vivienda siempre que no afecten a elementos comunes del edificio, ni a su estructura, seguridad, configuración o aspecto exterior. El problema aparece porque muchas terrazas, pese a ser de uso exclusivo de un vecino, están consideradas elementos comunes del inmueble, lo que condiciona cualquier modificación relevante.
Por tanto, el cambio del pavimento no siempre es una decisión individual, aunque la terraza esté vinculada a una sola vivienda.
¿Por qué necesita autorización el cambio de suelo?
El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (recogida en el BOE) permite obras en el interior de la vivienda siempre que no alteren elementos comunes ni perjudiquen a otros propietarios. El cambio de suelo en terrazas puede afectar a aspectos clave como:
- Impermeabilización del edificio
- Sistema de desagües
- Cubierta o estructura
- Estética de la fachada o conjunto del inmueble
Por este motivo, la comunidad puede exigir autorización previa para este tipo de reformas. Además, el artículo 9 de la misma ley obliga a los propietarios a respetar los elementos comunes, incluso cuando su uso sea privativo.
También establece que deben mantener su vivienda en buen estado para evitar daños a terceros. Esto significa que si una reforma provoca filtraciones, humedades u otros desperfectos, el propietario puede ser responsable de los daños ocasionados.
En caso de que la comunidad no autorice el cambio de suelo, los expertos recomiendan optar por alternativas que no impliquen obra, como:
- Césped artificial
- Tarimas desmontables
- Revestimientos vinílicos de exterior
Estas soluciones permiten renovar la terraza sin alterar elementos estructurales ni generar conflictos vecinales. Lo que a primera vista parece un cambio estético menor puede tener implicaciones legales importantes. La clave está en determinar si la terraza afecta o no a elementos comunes del edificio, algo que la comunidad de vecinos tiene derecho a supervisar.
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