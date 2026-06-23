Carmen Azpeitia aboga por romper con el tabú de la muerte y promover la libertad de elección en tramo final de la existencia

El próximo 2 de julio a las 19:00 horas, el Salón Dámaso del Real Club Náutico de Gran Canaria acogerá la conferencia "Reflexiones en torno al final de la vida", impartida por María del Carmen Azpeitia Baudet y presentada por Orlando Falcón Vizcaíno, en una cita que invita a reflexionar sobre la autonomía personal, la libertad de decisión y la necesidad de normalizar socialmente el proceso del final de la vida.

La conferencia abordará uno de los grandes retos de nuestra sociedad: la dificultad para hablar con naturalidad sobre la muerte y sobre las decisiones que acompañan el proceso de morir. Según explica la ponente, todavía estamos lejos de haber normalizado esta realidad debido a la compleja interacción de factores históricos, culturales, emocionales, sociales y religiosos.

«Nos encontramos muy lejos de haber naturalizado el fin de vida y todo lo que rodea el proceso, porque interviene una estructura poliédrica de elementos: históricos, culturales, emocionales, sociales y religiosos, una complicadísima trama que nos imposibilita ejercer nuestra libertad plenamente. Diversos poderes se han empeñado en tenernos sometidos mediante el miedo porque temer nos hace manipulables», señala Azpeitia.

Durante su intervención, la conferenciante propondrá un cambio de paradigma basado en la cultura de la planificación anticipada de las decisiones sanitarias y personales. En este sentido, defenderá la necesidad de que cada persona reflexione y deje constancia de sus deseos respecto a los cuidados que desea recibir cuando ya no disponga de capacidad para decidir por sí misma.

«El esfuerzo individual debe ser previo para generalizar el movimiento que vengo a proponer: integrar la cultura de la planificación de las voluntades, siendo capaces de proyectarnos a futuro y anticiparnos a lo que desearíamos. Demoramos sin razón el momento de tomar decisiones escritas sobre los cuidados sanitarios que deseamos cuando no tengamos capacidad para decidir. La sociedad y los sanitarios debemos romper con el tabú de la muerte asumiendo con naturalidad que la muerte forma parte de la vida».

La ponente subraya, además, la importancia del denominado Testamento Vital o documento de instrucciones previas como una herramienta fundamental para preservar la autonomía personal. «Es conveniente entablar comunicación con la familia en tiempos de capacidad mental no mermada para hacerles saber los deseos y valores que definen nuestro sentimiento de autonomía y libertad. Si no decides con antelación, otros decidirán por ti y quizás sean desconocedores de tus valores y de tus deseos».

Azpeitia también pondrá el foco en el papel esencial de la familia y del entorno afectivo durante los procesos de enfermedad avanzada y final de vida. «Los seres humanos necesitamos sentir la comprensión y la compasión de quienes nos rodean, especialmente en etapas difíciles, porque aumenta la fragilidad. Si la familia no proporciona esa burbuja de protección, la crearemos a conveniencia».

Asimismo, explicará que el final de la vida suele ser un proceso progresivo de deterioro físico y emocional que incrementa la dependencia y la necesidad de apoyo.

«Salvo que sobrevenga de forma rápida, algo que ocurre solo a una minoría de las personas, el fin de vida es un proceso de empeoramiento progresivo en el que se superponen condiciones psicológicas, metabólicas, funcionales y emocionales. Nos volvemos más limitados y necesitados de ayuda que nunca, lo que se traduce inevitablemente en una mayor dependencia».

El objetivo último de esta charla es promover una reflexión colectiva sobre la libertad individual en el tramo final de la existencia. «Me gustaría despertar conciencias sobre la autonomía personal y la convicción de que, pese a la obstinación social, el cambio personal es posible para orientar el fin de vida con libertad, exigiendo respeto a las opciones individuales», concluye Azpeitia.

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La actividad cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y se enmarca dentro de la programación cultural y divulgativa del Real Club Náutico de Gran Canaria.