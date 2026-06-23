Arriba un cayuco con 119 migrantes, entre ellos 4 menores, a El Hierro

Un cayuco con 119 migrantes a bordo, entre ellos siete mujeres y cuatro menores, ha arribado en la tarde este martes al puerto herreño de La Restinga, en el municipio de El Pinar.

La embarcación ha llegado al muelle escoltada por Salvamento Marítimo, tras ser avistada cuando navegaba a menos de una milla de la isla.

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Según han relatado algunos de sus ocupantes tras desembarcar, el cayuco llevaba navegando unos ocho días antes de arribar esta tarde a la isla de El Hierro.