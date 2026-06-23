Clavijo garantiza apoyo a los más de 5.300 canarios y descendientes residentes en Argentina

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado a la comunidad canaria residente en Argentina el respaldo del Ejecutivo autonómico y ha garantizado la continuidad de las ayudas sociosanitarias y del apoyo a las asociaciones isleñas en el país.

El mensaje fue trasladado durante un encuentro celebrado en Buenos Aires con representantes de las cuatro entidades que agrupan a los más de 5.300 canarios y descendientes de canarios que viven en Argentina. Al acto asistieron más de 200 personas, en una jornada en la que el presidente destacó el papel de la emigración canaria en la conservación de la identidad cultural del Archipiélago fuera de las Islas.

Clavijo aseguró sentirse “en Canarias” al encontrarse con personas que, pese a la distancia, mantienen vínculos familiares, culturales y emocionales con el Archipiélago. El encuentro coincidió con el Día del Padre en Argentina, celebrado el 21 de junio.

Respaldo a las entidades canarias en Argentina

Durante el almuerzo intervinieron representantes de las principales organizaciones canarias en el país. Participaron Liliana Acosta, presidenta del Club Archipiélago Canario Buenos Aires; Juan Lazo, de la Asociación Canaria Zona Norte; y María Eugenia González, del Centro Canario de Rosario.

Los responsables de estas entidades pusieron en valor la fuerza de la comunidad isleña en Argentina y la importancia de mantener una relación directa con el Gobierno de Canarias para continuar desarrollando actividades culturales, sociales y asistenciales.

El Ejecutivo autonómico, a través de la Dirección General de Emigración, dirigida por José Téllez, ha apoyado durante la legislatura distintas acciones destinadas a difundir la identidad canaria y a promover encuentros con residentes isleños y sus descendientes en diferentes puntos del país.

Ayudas sociales, sanitarias y culturales

El Gobierno de Canarias mantiene una línea anual de apoyo a las entidades canarias en el exterior. A estas ayudas se suman subvenciones destinadas a reformas, ampliaciones y mejoras de equipamiento de las casas canarias repartidas por distintos países.

En Argentina, el Ejecutivo autonómico financia además programas sociosanitarios dirigidos a canarios y descendientes. Entre ellos figuran ayudas para un centro de día para mayores, apoyo económico para tratamientos médicos de alto coste, intervenciones quirúrgicas y productos de primera necesidad.

También se costea el reparto de alimentos para unas 30 familias en situación de vulnerabilidad, según la información facilitada por el Gobierno autonómico.

Clavijo defendió que estas políticas buscan mantener viva la relación con una comunidad que ha transmitido la identidad canaria durante generaciones. El presidente afirmó que el Ejecutivo seguirá apoyando a las entidades en el exterior para preservar lo que definió como la “llama de la canariedad”.

Reunión con la Embajada de España

La última jornada del viaje oficial a Uruguay y Argentina incluyó también una reunión de trabajo con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui.

El encuentro sirvió para repasar la situación de la comunidad canaria en el país y analizar fórmulas para reforzar el apoyo institucional. Además, Clavijo pidió respaldo a la Embajada para las líneas de trabajo abiertas por Proexca con el objetivo de intensificar las relaciones comerciales entre Canarias y Argentina.

La intención del Gobierno canario es atraer empresas argentinas interesadas en utilizar el Archipiélago como plataforma de conexión con Europa y África, aprovechando su posición geográfica y su marco económico y fiscal.

Proexca y las oportunidades con el Cono Sur

La misión desarrollada por Proexca durante el viaje ha permitido identificar oportunidades de negocio a ambos lados del Atlántico. Los sectores señalados como estratégicos son el tecnológico, el aeroespacial, el marino-marítimo y el audiovisual.

Canarias cuenta con tejido empresarial en estos ámbitos y con instrumentos como el Régimen Económico y Fiscal (REF), que forma parte de las ventajas con las que el Ejecutivo autonómico quiere atraer proyectos de inversión e internacionalización.

Clavijo trasladó al embajador que Proexca prepara acciones a corto plazo, entre ellas webinars para presentar el programa Canarias LatamTech, una misión comercial prevista para septiembre y posibles misiones inversas con empresas de sectores considerados prioritarios por la comunidad autónoma.

También se estudian fórmulas para que empresas canarias y argentinas puedan presentarse de manera conjunta a licitaciones en países africanos.

Visita a la catedral del Papa Francisco

En el plano institucional y simbólico, Clavijo visitó la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde el papa Francisco ejerció como arzobispo antes de ser elegido pontífice en 2013.

El presidente recorrió el templo, situado en la Plaza de Mayo, acompañado por el vicerrector, el padre José María Zivano. Durante la visita recordó el apoyo que Francisco prestó a Canarias durante la crisis migratoria y su compromiso de visitar el Archipiélago tras una reunión mantenida en el Vaticano en enero de 2024.

Clavijo recordó que el pontífice no pudo cumplir ese deseo antes de su fallecimiento, pero señaló que el compromiso fue recogido por León XIV, quien realizó la primera visita de un papa a Canarias los días 11 y 12 de junio.

Encuentro con Lucía Topolansky

El viaje también incluyó un encuentro en Uruguay con Lucía Topolansky, exvicepresidenta del país y viuda del expresidente José Mujica. La reunión se celebró en la chacra del fallecido mandatario, en las afueras de Montevideo.

Tras la conversación, Clavijo destacó la lucidez y el conocimiento internacional de la dirigente uruguaya. Según explicó, durante el encuentro se abordaron las raíces canarias de la sociedad uruguaya y asuntos de actualidad internacional como el cambio climático, la situación del Cono Sur, Latinoamérica, la guerra y el papel de las organizaciones internacionales.

El presidente calificó la reunión como un momento “aleccionador y gratificante”.

Balance del viaje a Uruguay y Argentina

La agenda en Buenos Aires cerró cinco días de trabajo institucional en Uruguay y Argentina. Clavijo hizo un balance positivo de una misión que, según el Gobierno canario, ha servido para relanzar los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos del Archipiélago con ambos países.

El viaje se produjo en el contexto del tricentenario de la fundación canaria de Montevideo, una efeméride que el Ejecutivo autonómico ha situado como una oportunidad para actualizar relaciones y abrir nuevas líneas de cooperación.

Durante la visita se avanzó en la firma y actualización del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Canarias y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, un instrumento que no se renovaba desde 2002.

Clavijo también mantuvo reuniones con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y con el de Canelones, Francisco Legnani, además de participar en actos vinculados al natalicio de José Gervasio Artigas, considerado padre de Uruguay y descendiente de canarios.

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La delegación oficial estuvo integrada por el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello; el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo; y el director general de Emigración, José Téllez.