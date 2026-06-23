El Congreso y el Senado se unen para reclamar a la UE la continuidad íntegra de un POSEI autónomo y reforzado para Canarias

Las Cortes Generales han dado este martes su respaldo unánime a la continuidad del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), en un momento decisivo para el futuro de la política agraria europea. La Comisión Mixta para la Unión Europea, órgano integrado por representantes del Congreso de los Diputados y del Senado, ha aprobado con el consenso de todos los grupos políticos una Proposición No de Ley (PNL) que refuerza la posición española en favor del mantenimiento del programa como instrumento autónomo de la Unión Europea y del incremento de su dotación presupuestaria.

La iniciativa llega en un momento decisivo para el futuro de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y de sectores estratégicos como el del plátano de Canarias, en pleno proceso de negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y tras la propuesta inicial de la Comisión Europea de eliminar la singularidad del POSEI y diluirlo dentro de los fondos no comprometidos del Reglamento de Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (NRPP).

El texto de la PNL aprobada recoge las principales demandas que vienen reclamando los sectores productivos de las RUP e insta al Gobierno de España a defender de manera irrenunciable ante el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea dos objetivos fundamentales para el futuro de estas regiones: el mantenimiento íntegro del POSEI como instrumento que no debe incluirse en los planes nacionales o regionales previstos en la Política Agraria Común (PAC), y el incremento de su ficha financiera para el periodo 2028-2034. Asimismo, reclama una posición conjunta de España, Francia y Portugal en defensa de estas demandas y la continuidad del programa en su configuración actual, conservando su marco jurídico autónomo, su financiación diferenciada y su sistema de aprobación directa por parte de la Comisión Europea, en aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

España ante una negociación decisiva en Europa

Para la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), la defensa del POSEI no responde únicamente a una reivindicación territorial, sino a una cuestión de interés general para España y para Europa. El programa constituye una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de producciones agrarias estratégicas en territorios con condicionantes permanentes de lejanía, insularidad y fragmentación geográfica, contribuyendo a la seguridad alimentaria, al mantenimiento del empleo rural, a la sostenibilidad ambiental y a la cohesión económica y social de la Unión.

Fachada del Congreso de los Diputados. / E. D. / L. P.

“La aprobación de esta iniciativa envía un mensaje claro a las instituciones europeas sobre la importancia de preservar una política que ha demostrado durante décadas su eficacia para sostener la actividad agraria en territorios con limitaciones estructurales permanentes. No hablamos únicamente del futuro del plátano de Canarias, sino de la capacidad de Europa para mantener producción del sector primario y agroindustrial en todos sus territorios y garantizar una verdadera cohesión entre regiones”, destaca José Carlos Rendón Gómez, presidente de ASPROCAN.

El reto de recuperar la capacidad compensatoria

La actualización de la ficha financiera del POSEI constituye también una de las principales demandas de la iniciativa aprobada. La dotación del programa se ha mantenido inalterada durante dos décadas, pese al incremento de los costes logísticos, energéticos y de los insumos agrícolas, así como a las nuevas exigencias regulatorias y medioambientales asumidas por las producciones europeas, una situación que ha erosionado de forma significativa la capacidad compensatoria del programa y plantea la necesidad de adecuar su presupuesto a la realidad económica actual.

El respaldo de las Cortes, obtenido, además, por unanimidad de todos los grupos, se suma así al apoyo expresado recientemente por el Parlamento Europeo a favor de un POSEI reforzado y con una dotación financiera suficiente para el periodo 2028-2034. En un momento decisivo, en el que la negociación en el seno del Consejo de la Unión Europea será determinante para garantizar que estas demandas queden reflejadas en el futuro marco legislativo europeo, el sector espera que el Gobierno de España asuma un papel activo y de liderazgo, trabajando de forma coordinada con Francia y Portugal, para preservar un programa que ha sido esencial para la estabilidad económica y social de las RUP.