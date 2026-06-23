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El Gobierno se blinda: busca aseguradora para una macrocartera de vivienda pública de 5.000 millones

El Ministerio de Vivienda licita un concurso público para asegurar un primer bloque de 28.600 inmuebles valorados en más de 5.000 millones de euros

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, señaló que un acuerdo político en torno a la vivienda &quot;sería posible y deseable&quot;

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, señaló que un acuerdo político en torno a la vivienda "sería posible y deseable" / José Luis Roca

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Aarón Cabrera Artiles

El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, ha puesto en marcha un concurso público para asegurar la futura cartera de la nueva entidad estatal Casa 47, el organismo llamado a convertirse en uno de los grandes gestores de vivienda pública del país.

El objetivo inicial es proteger un primer bloque de 28.600 inmuebles distribuidos en unas 140 promociones, cuyo valor conjunto supera los 5.000 millones de euros, según la documentación de la licitación.

Dos grandes pólizas para un parque de vivienda en expansión

El contrato se divide en dos grandes lotes. El primero está centrado en el aseguramiento de daños materiales de los inmuebles, que cubren tanto el continente como el contenido, con un valor asegurado de varios miles de millones. El segundo se enfoca en la responsabilidad civil y patrimonial derivada de la gestión y el alquiler de estas viviendas públicas.

Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, la entidad estatal de vivienda

Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, la entidad estatal de vivienda / Cedida

En conjunto, el presupuesto de la operación asciende a casi 9 millones de euros para dos años, con un sistema de primas que se ajustará de forma periódica en función de cómo crezca la cartera. El plan contempla que el parque vaya aumentando progresivamente: en el primer año se incorporarían cerca de 5.000 viviendas, mientras que en el segundo se completaría la integración del resto de inmuebles previstos.

Un modelo que aspira a escalar hasta 95.000 viviendas

La hoja de ruta de Sepes, que será la base operativa de Casa 47, pasa por alcanzar en el futuro una cartera cercana a 95.000 viviendas, incorporando activos de distintas procedencias, entre ellas parte del parque gestionado por la Sareb.

El proceso ha generado cautela entre las compañías del sector, que analizan las condiciones antes de presentar oferta. Uno de los principales puntos de fricción es la falta de datos históricos de siniestralidad, al proceder el parque de múltiples entidades distintas.

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Para reforzar la operación, el ministerio cuenta con el apoyo de la correduría Aon, que ya actúa como mediador del programa. El plazo para presentar ofertas finaliza el 26 de junio, y la adjudicación se decidirá combinando el precio, la reducción de franquicias y las mejoras en coberturas adicionales.

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