La Noche de San Juan en Canarias vendrá acompañada de temperaturas estables y viento flojo a moderado

Las nubes y los claros volverán a repartirse el protagonismo este martes en Canarias, en una jornada en la que podrían producirse algunas lloviznas dispersas en el norte de varias islas. Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios respecto a días anteriores y el viento soplará, por lo general, flojo a moderado de componente norte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los termómetros llegarán hasta los 28°C en Santa Cruz de Tenerife y hasta los 25°C en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas rondarán los 21°C en ambas capitales.

En el mar, se prevén vientos del norte o noreste de fuerza 3 a 4, con posibles intervalos locales de fuerza 5. La marejadilla será generalizada, aunque podrá aumentar a marejada de forma local en algunas zonas.

La previsión por Islas es la siguiente:

LANZAROTE

La jornada comenzará y terminará con cielos nubosos, que tenderán a quedar poco nubosos durante las horas centrales, aunque se mantendrán algunos intervalos en el norte. Las temperaturas registrarán pocos cambios y el viento soplará flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife: 20/26°C

FUERTEVENTURA

En la mitad norte y en los litorales este y oeste se esperan intervalos nubosos, que irán abriéndose a partir de la mañana. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán y el viento será flojo a moderado de componente norte.

Puerto del Rosario: 19/26°C

GRAN CANARIA

El norte amanecerá nuboso, aunque se abrirán claros durante las horas diurnas. Al final del día, es probable que se produzcan lloviznas débiles, sobre todo en medianías. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, salvo algún intervalo en el suroeste a últimas horas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, excepto las máximas, que bajarán en el interior de la vertiente sur. El viento soplará moderado del norte, con algún intervalo fuerte en las vertientes este y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 21/25°C

TENERIFE

Predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte, sin que se descarten en otras zonas. Existe baja probabilidad de que puedan ser localmente moderadas. En cumbres, el cielo estará poco nuboso. Las mínimas seguirán con pocos cambios o subirán ligeramente en costas, mientras que las máximas descenderán de forma ligera, y moderada en zonas de interior. El viento será flojo a moderado de componente norte. En cumbres, soplará viento flojo del oeste, que pasará a moderado del suroeste en cumbres centrales y aumentará a fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: 21/28°C

LA GOMERA

El norte estará nuboso, con probables precipitaciones débiles y apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas se esperan intervalos nubosos. Las máximas apenas cambiarán y las mínimas subirán ligeramente. El viento soplará flojo a moderado de componente norte.

San Sebastián de La Gomera: 21/27°C

LA PALMA

Los cielos estarán nubosos en general, con lluvias débiles y ocasionales, más probables en la vertiente norte durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Con baja probabilidad, la precipitación podrá ser localmente moderada. Durante la tarde se abrirá algún claro. Las mínimas se mantendrán sin grandes cambios y las máximas bajarán ligeramente, con un descenso moderado en zonas de interior orientadas al norte. El viento será flojo a moderado de componente norte.

Santa Cruz de La Palma: 19/23°C

EL HIERRO

Predominarán los cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente norte durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Por la tarde se abrirán algunos claros. Las máximas seguirán con pocos cambios y las mínimas subirán ligeramente. El viento soplará flojo a moderado de componente norte.

Valverde: 17/22°C