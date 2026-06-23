El precio de la gasolina cae por primera vez en Canarias desde el estallido del conflicto en Irán

La tensión en Oriente Próximo da una tregua al bolsillo de los canarios. Desde mayo y hasta los últimos datos disponibles de junio, el precio de la gasolina se ha reducido un 1,4% en el caso de la 95 y un 3,8% en el del gasoil. La caída supone el primer respiro tras la escalada registrada desde que el 28 de febrero una serie de bombardeos aéreos sobre varias ciudades de Irán –llevados a cabo por sorpresa por Estados Unidos e Israel– sacudieran de nuevo el mercado internacional del crudo. Así, solo tres semanas después de la primera bomba, el coste de los carburantes ya registraba un incremento del 15% en Canarias.

En cuanto a qué evolución seguirán a partir de ahora los precios, todo dependerá del final del conflicto. Buena parte del coste del combustible depende de la estabilidad del tránsito por el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo estratégico por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Tras un primer intento de apertura y un nuevo cierre, los expertos se muestran cada vez más prudentes a la hora de estimar la evolución del precio del crudo.

En Canarias, antes del comienzo de la guerra en Irán, el precio medio de la gasolina 95 se situaba en 1,17 euros por litro; el de la gasolina 98, en torno a 1,30 euros; y el del gasoil, en 1,16 euros. Tras el aumento de la tensión internacional, los precios iniciaron una subida sostenida, hasta convertir la gráfica en una cuesta arriba. El gasoil llegó a encarecerse cerca de un 38%, hasta situarse en torno a los 1,60 euros por litro, mientras que la gasolina 95 y la gasolina 98 aumentaron aproximadamente un 26% y un 22,6%, respectivamente.

Presión en el bolsillo

El alza se trasladó de inmediato al bolsillo de los canarios, pues el Archipiélago parte de una situación fiscal distinta a la de la Península. Además, las medidas tomadas en un primer momento por el Gobierno de Pedro Sánchez se centraron en rebajas fiscales que no tenían incidencia en Canarias. En el Archipiélago no se aplica el IVA sino el IGIC –un impuesto indirecto más reducido y que en La Palma llega a estar gravado al 0%–. Además, los consumidores isleños no cuentan con el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) a diferencia del resto del Estado. Al contar con menor carga fiscal en las Islas, los intentos de reducir el precio de los combustibles a través de esta vía van a tener un menor recorrido, ya que siempre se notará más en el bolsillo reducir el IVA del 21% al 10% que el 7% del IGIC.

Junio, no obstante, está dejando un nuevo comportamiento de los precios en Canarias. El sexto mes del año aparece como el primero después del inicio del conflicto en registrar una reducción del precio de la gasolina en las estaciones de servicio del Archipiélago. La caída es del 1,4% en el caso de la gasolina 95 y del 1% en la 98. En términos absolutos, los precios se sitúan en 1,45 euros y 1,56 euros, respectivamente, cifras todavía próximas a las de mayo, aunque suficientes para marcar un ligero cambio de rumbo. Por su parte, el gasoil vuelve a situarse por debajo de la gasolina 98.

Las previsiones para los próximos meses siguen marcadas por la incertidumbre. Cuando parecía llegar una señal de alivio con la reapertura del estrecho de Ormuz, Irán volvió a cerrarlo el pasado sábado 20 debido a «los crímenes cometidos por el régimen sionista en el Líbano y la violación de los compromisos de Estados Unidos de establecer un alto el fuego», según confirmó la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní. Además, una vez se logre la apertura definitiva del canal, los pozos petrolíferos que se cerraron tardarán cerca de tres meses, en el mejor de los casos, en recuperar los niveles de producción previos a la guerra.

A esa inestabilidad internacional se suma el desfase habitual entre la evolución de los mercados y los precios que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. Los combustibles que llegan ahora a las gasolineras fueron adquiridos semanas atrás, cuando las cotizaciones energéticas se encontraban en niveles más elevados. Por ello, cualquier descenso del petróleo suele tardar en trasladarse al consumidor final.

Sin embargo, el comportamiento cuando se trata de incrementar precios no suele ser tan gradual. Esto fue precisamente lo que ocurrió poco después del estallido del conflicto, cuando el coste en los surtidores del Archipiélago aumentó de manera casi inmediata, a pesar de que se estaba vendiendo había sido adquirido semanas antes. Ante esto, la Dirección General de Comercio y Consumo anunció que inspeccionará 78 gasolineras repartidas por todo el Archipiélago.