Quevedo y Ptazeta: fecha de estreno de la canción en la que colaboran los artistas canarios

Ptazeta ha soltado la pista que sus seguidores llevaban semanas esperando. La artista grancanaria, una de las voces más reconocibles de la música urbana en Canarias, reveló de forma casi accidental la fecha de estreno de su próxima colaboración con Quevedo durante una conversación con María, estudiante de Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. La joven le preguntó directamente por los rumores que apuntan a un tema conjunto entre ambos artistas y la respuesta de Ptazeta, entre risas y misterio, no tardó en convertirse en el titular que buscaban sus fans: “El día 26, estén atentos”.

El momento se produjo en un tono distendido, casi de confesión improvisada. María, con la intuición propia de quien empieza a ejercer el oficio, fue directa al asunto: “Se está rumoreando que vas a sacar una colaboración con Quevedo”. Ptazeta intentó esquivar la pregunta con humor: “Ay, yo no sé quién te dijo eso”. Pero la insistencia de la estudiante terminó arrancándole una frase suficiente para disparar todas las alarmas entre los seguidores de ambos artistas.

“El día 26, estén atentos”

“Yo lo que te puedo adelantar es que el día 26 estén atentos, y nada… no sé ni lo que va a pasar”, respondió la cantante. La frase, pronunciada entre nervios, risas y cierto intento de mantener el secreto, ha bastado para convertir el rumor en una cuenta atrás. Aunque Ptazeta no confirmó más detalles sobre el título del single, su sonido o el contenido de la colaboración, la mención expresa al día 26 funciona ya como el primer gran adelanto de un lanzamiento que promete generar expectación dentro y fuera de Canarias.

La escena tiene todos los ingredientes para funcionar en redes sociales: una pregunta breve, una artista que juega al despiste y una fecha concreta que queda flotando como anuncio no oficial. La naturalidad del intercambio ha hecho que el momento tenga más fuerza que una comunicación promocional al uso, precisamente porque nace de una conversación espontánea entre una estudiante de Periodismo y una de las artistas urbanas más importantes del Archipiélago.

Canarias vuelve a situarse en el centro del urbano

El interés por esta posible colaboración llega después de la conexión que ambos artistas mostraron recientemente en Arucas, una aparición que avivó los rumores sobre una canción conjunta y que reforzó la idea de que la música urbana canaria vive uno de sus momentos más potentes. La coincidencia de Ptazeta y Quevedo no solo tiene valor musical, sino también simbólico: ambos representan una generación de artistas que ha conseguido colocar a Canarias en el mapa estatal e internacional sin renunciar a su identidad.

Ptazeta, nacida en Gran Canaria, se ha consolidado como una de las voces femeninas más reconocibles del rap y la música urbana en España. Su estilo directo, su actitud escénica y su capacidad para moverse entre distintos sonidos la han convertido en una figura clave de una escena que cada vez mira más hacia las islas. Quevedo, por su parte, ha protagonizado una de las trayectorias más meteóricas de la música española reciente, con éxitos globales y una proyección internacional que lo sitúa entre los nombres imprescindibles del género.

María, la estudiante que consiguió el titular

La protagonista inesperada de esta revelación es también parte del valor de la historia. María, estudiante de Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, consiguió con una pregunta sencilla una respuesta que muchos seguidores llevaban tiempo esperando. Su intervención demuestra cómo una buena pregunta, formulada en el momento adecuado, puede convertirse en noticia.

Ahora, todas las miradas apuntan al día 26. Ptazeta no quiso decir mucho más, pero tampoco hizo falta. Con apenas una frase, la artista convirtió un rumor en una fecha marcada en rojo para sus fans. Y si finalmente el single con Quevedo ve la luz ese día, la confesión a María quedará como el primer gran adelanto de una colaboración llamada a sacudir el panorama urbano canario.