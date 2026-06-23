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Crisis migratoria

Rego reprocha a Canarias que rechace el fin de la contingencia migratoria: "Está en la ley"

La ministra de Juventud e Infancia acusa al Ejecutivo canario de "confundir a la opinión pública haciendo declaraciones irresponsables"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. / Europa Press

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Las Palmas de Gran Canaria

Posturas enfrentadas. El Gobierno de Canarias y el Estado vuelven a chocar en cuestiones migratorias. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado la posición del Ejecutivo autonómico ante la posibilidad de desactivar la contingencia migratoria en las islas, un mecanismo que ha permitido trasladar a menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas para aliviar la presión sobre el sistema de acogida.

Rego ha defendido que el procedimiento está "recogido en la ley" y ha acusado al Gobierno canario de generar confusión con sus declaraciones. “Saben perfectamente cómo funciona la contingencia migratoria, por lo que deberían dejar de confundir a la opinión pública haciendo declaraciones irresponsables y comenzar a actuar con lealtad institucional”, señaló la ministra a través de sus redes sociales.

Sus palabras llegan después de que la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, expresara ayer su rechazo a la propuesta del Ejecutivo central de valorar el final de los traslados. El Gobierno canario sostiene que la propuesta anunciada por la ministra no se ajusta a la realidad actual de las islas, donde permanecen acogidos 2.700 niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañados. Esa cifra supera ampliamente la capacidad ordinaria fijada para Canarias, establecida en 737 plazas.

Triplicar la capacidad ordinaria

En un hilo publicado en la red social Bluesky, Rego recordó que el sistema de acogida vinculante, puesto en marcha en verano de 2025, permite a una comunidad declararse en situación de contingencia migratoria cuando su red de atención a niños y adolescentes extranjeros no acompañados triplica su capacidad ordinaria. En ese escenario, la comunidad puede derivar a otros territorios a los menores que llegan a sus costas. Ese fue el caso de Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la ministra sostiene que, un año después y con más de 2.000 expedientes tramitados, la situación ha cambiado de forma notable. "Tanto es así que Canarias ha comenzado a cerrar centros de acogida ante la baja ocupación", afirmó.

Rego explicó que, durante una reciente visita a Lanzarote, anunció su intención de convocar al Gobierno de Canarias para analizar cuál sería el mejor momento para levantar la contingencia migratoria extraordinaria en las islas. La razón, subrayó, es que en los próximos meses el número de menores acogidos dejará previsiblemente de triplicar la capacidad ordinaria del sistema, lo que obligaría por ley a desactivar el mecanismo.

La ministra también defendió la actuación del Gobierno central en esta materia y aseguró que "nunca antes" un Ejecutivo estatal había apoyado tanto a los territorios de llegada. En este sentido, destacó la transferencia de 140 millones de euros en 2025 para la atención de la infancia migrante, una cantidad que, según indicó, representa la mitad del presupuesto destinado a esta cuestión en toda España.

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Además, Rego reprochó al Partido Popular, que cogobierna en Canarias, su actitud ante el sistema de derivación de menores. A su juicio, el PP ha intentado “boicotear” el mecanismo desde su aprobación y ha hecho “todo lo posible” para impedir su aplicación. La ministra insistió en que el Gobierno central seguirá garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y apoyando a los territorios de llegada. "Convendría que el resto de administraciones también estuviesen a la altura", concluyó.

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