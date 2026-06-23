De 200 a 1.000 euros: la dura sanción que interpone la DGT a los ciclistas canarios por cometer esta infracción habitual

La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte cada vez más utilizado por los ciudadanos. Muchas personas se decantan por ella como ocio, mientras que otras la han escogido como su medio de transporte por su sostenibilidad. Sin embargo, hay quienes los desconocen pero los ciclistas también deben cumplir con la normativa de tráfico o de lo contrario se enfrentan a elevadas sanciones económicas.

El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) han recordado recientemente algunas de las obligaciones que deben respetar los ciclistas para garantizar tanto su seguridad como la del resto de usuarios de la vía. "Antes de pedalear, recuerda: la seguridad empieza por conocer y respetar las normas", avisan.

Respetar la normativa de tráfico es fundamental

Al igual que los conductores, los ciclistas deben respetar la normativa establecida así como los semáforos, las señales de tráfico y propiedades de paso o , de lo contrario, pueden ser multados. Una de las infracciones más graves es circular bajo los efectos del alcohol. Los ciclistas están obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia cuando sean requeridos por los agentes y las sanciones pueden oscilar entre los 500 y 1.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Los ciclistas deben respetar la normativa de tráfico / L.P

Nada de dispositivos electrónicos

Las autoridades recuerdan también que está prohibido el uso de dispositivos electrónicos mientras se circula en bicicleta, es decir, ni teléfono móvil ni auriculares, ya que estos influyen negativamente en al atención y dificultan la percepción de los riesgos que pueden aparecen en la vía.

No respetar es obligación está sancionado con 200 euros.

Elementos imprescindibles para circular en bicicleta

La normativa establece que los ciclistas deben ser vistos desde al menos 150 metros, para que el conductor pueda adelantarlos garantizando la máxima seguridad al detectar su presencia en las carreteras. Para poder ser bien vistos, deben utilizar un sistema de alumbrado obligatorio incluye:

Luz blanca en la parte delantera

Luz roja trasera

Dispositivo reflectante trasero rojo no triangular.

Todas las luces deben estar homologadas por la Unión Europea. Circular sin el alumbrado adecuado o con dispositivos no certificados supone multas de hasta 200 euros. También es obligatorio es uso de prendas reflectantes es obligatorio tanto en vías urbanas como interurbanas, no llevar prenda de este estilo puede acarrear multas de hasta 100 euros.

El uso del casco homologado es la principal protección con la que cuentan los ciclistas. No llevar casco supone una multa de hasta 200 euros.

Además, los ciclistas debe indicar al resto de usuarios las intenciones que tiene mientras están circulando. El Reglamento General de Circulación recoge algunas de as maniobras más habituales como cambio de dirección, giro, cambio de carril o incorporación a la circulación, todo indicado mediante las señales gestuales.

En el caso de no señalizar correctamente estas maniobras o incorporarse de forma peligrosa a la vía puede conllevar sanciones de 200 euros.

Cómo deben circular los ciclistas

La DGT recuerda que los ciclistas tiene las mismas obligaciones que cualquier otro conductor y deben respetar las normas de circulación. Estas son algunas indicaciones que recoge la nueva normativa.

En ciudad:

Las bicicletas deben circular por el carril, pudiendo acercarse a la derecha si es seguro.

pudiendo acercarse a la derecha si es seguro. Deben mantener una separación de seguridad respecto a los bordillos y vehículos estacionados.

Si van en grupo, solo pueden circular de dos en dos, no más.

En carretera: