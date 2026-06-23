La ULPGC crea un biobanco de algas y cianobacterias y suma tres nuevos grupos de investigación

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) reforzará su capacidad investigadora con la creación del Servicio Científico Biobanco de Algas y Cianobacterias (SEBEA), una nueva infraestructura especializada que estará ubicada en las instalaciones del Banco Español de Algas, en Taliarte.

La creación del biobanco fue aprobada este lunes por el Consejo de Gobierno de la institución académica durante una sesión extraordinaria en la que también se dio luz verde a tres nuevos grupos de investigación y a dos títulos propios de formación especializada

El nuevo SEBEA nace como una infraestructura científico-técnica destinada a la conservación y caracterización de microalgas y cianobacterias. Entre los servicios que prestará figuran el depósito y conservación de cepas, el suministro de cultivos y biomasa y la evaluación de compuestos bioactivos con potencial interés científico, tecnológico e industrial.

Nuevos grupos de investigación

Durante la sesión, el vicerrector de Investigación, Juan Alberto Corbera, presentó además la creación de tres nuevos grupos de investigación reconocidos por la universidad. Se trata de Hidrodinámica, Tecnología del Agua y Construcción, coordinado por Héctor Rubén Díaz; Educación Científico-Matemática y Socioafectiva, dirigido por Eduardo Quevedo; y Sistemas, Potencia y Energía, coordinado por Luis Mazorra.

El vicerrector informó también de la desaparición de tres grupos cuyos integrantes se han incorporado a otros equipos con el objetivo de reforzar nuevas líneas de trabajo científico

Con estas incorporaciones, la ULPGC alcanza los 110 grupos de investigación reconocidos. De ellos, 28 pertenecen al ámbito de las ingenierías, 27 a Ciencias Sociales, 19 a Artes y Humanidades, 18 a Ciencias y otros 18 a Ciencias de la Salud.

Dos nuevos títulos propios

La sesión del Consejo de Gobierno sirvió además para aprobar dos nuevos títulos propios. El primero será el Experto Universitario en Gestión de la Movilidad Aérea y Espacial, que se impartirá en modalidad online a partir de octubre de 2026 y estará orientado a la formación de profesionales para el sector aeroportuario y de navegación aérea.

El segundo título será el Experto Universitario en Relaciones Laborales en Continua Evolución: Contratación, Negociación Colectiva, Salud Organizacional, Seguridad Social y Procesal Laboral, cuya primera edición comenzará en enero de 2027 en modalidad presencial.

Entre los acuerdos adoptados también figura la aprobación de un crédito extraordinario de 299.380 euros destinado al Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC. La medida responde a la reducción de actividad registrada durante 2025 por las obras de ampliación y mejora de las áreas de TAC y hospitalización, así como a la regularización laboral de la plantilla que permitirá mantener el servicio de urgencias abierto las 24 horas.

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Por último, el Consejo de Gobierno aprobó el nombramiento de Luis Peña Quintana como profesor emérito de la universidad y la renovación de esta distinción para Ginés de Rus Mendoza.