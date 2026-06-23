Vía abierta a una relación de Canarias con el Cono Sur más allá de la industria cárnica

El Gobierno de Canarias, con su presidente, Fernando Clavijo, a la cabeza, cerró ayer la visita oficial a Uruguay y Argentina, dos de los tres países del Cono Sur -el otro es Chile- que cuentan con una considerable huella y presencia de isleños. Los objetivos de la tournée presidencial fueron tanto el explícito respaldo a las comunidades canarias en ambos Estados -en Uruguay hay unos 2.500 isleños y descendientes de isleños y en Argentina, alrededor de 5.300- y el estrechamiento de las relaciones institucionales como la promoción del Archipiélago como destino idóneo para invertir. Se trató, en definitiva, de fortalecer los lazos sociales pero también los lazos económicos, esos que en la actualidad casi se circunscriben a la industria cárnica.

La relación entre las empresas de la Comunidad Autónoma y las de ambos países del Cono Sur sudamericano son ante todo comerciales: Canarias importa de estos dos Estados -en especial de Uruguay- cantidades considerables de carne. En concreto de ‘carnes y despojos comestibles’, por las que los importadores del Archipiélago pagaron en 2025 la nada desdeñable suma de casi 40,3 millones de euros, según los datos suministrados por ICEX España Exportación e Inversiones, la empresa pública estatal dependiente del Ministerio de Economía y encargada de promover la internacionalización del tejido productivo nacional. Pero, si se deja la industria cárnica a un lado, lo cierto es que poco más puede destacarse en cuanto a la relación estrictamente comercial -las exportaciones tanto a uno como a otro país son insignificantes y las compras de pescados y cereales no llegan a los cinco millones- con Uruguay y Argentina.

Y ni que decir tiene que tampoco son ambos países el origen habitual de inversiones con destino en la economía regional. Justo en esto, en las inversiones, se centró ayer Clavijo en Buenos Aires. De hecho, el presidente autonómico propuso a las autoridades e instituciones argentinas pensar en el Archipiélago como un centro de inversión en los sectores aeroespacial, de la tecnología, el cine y el turismo, dada las ventajas fiscales que ofrece, y, además, usarlo como puente para llegar a África Occidental y Europa. Es decir, la idea es que los históricos lazos sociales con uruguayos y argentinos se reflejen al fin también en lo económico.

Mientras en Uruguay el presidente canario tuvo una intensa actividad institucional, en Argentina no se reunió con ninguna autoridad, ya que la que tenía prevista con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, no se puedo llevar a cabo por problemas de agenda. Pero explicó que alcanzó sus objetivos porque su visita siguió a otra de una delegación de Proexca, ente encargado de promover las islas Canarias en términos de comercio e inversión, en la que el Gobierno autonómico exploró posibilidades de negocio. «Todas las empresas argentinas van a encontrar en Canarias un entorno fiscal que es el más competitivo de toda Europa», afirmó Clavijo antes de destacar los sectores tecnológico y aeroespacial, en los que se está «haciendo un esfuerzo importante tanto en la isla de Tenerife como en Fuerteventura». También habló del apogeo de la producción audiovisual en Canarias, tanto cine como animación, y del turismo, por ser «un espacio que tiene conectividad», con 18,5 millones de turistas al año, con el resto del mundo. Además, «la situación tricontinental de Europa, América y África Occidental, que está en pleno desarrollo, es donde nosotros tenemos una ventaja competitiva», agregó. En esa línea, el jefe del Ejecutivo regional ofreció Canarias, tal y como hizo en días pasados en Uruguay, como centro de expansión de negocios latinoamericanos hacia Europa y África Occidental, un vasto territorio en plena expansión económica.

En lo estrictamente social, Clavijo trasladó y garantizó a la comunidad canaria en Argentina el apoyo del Gobierno autonómico. Así lo hizo durante un encuentro en Buenos Aires con las cuatro entidades que agrupan a los más de 5.300 canarios y descendientes de canarios que viven en este país. En el acto, en el que participaron más de 200 personas, Clavijo confesó sentirse en Canarias al encontrarse «con el cariño de muchas personas que siguen sintiéndose canarios y que transmiten esa identidad de generación en generación». «Este Gobierno se compromete a seguir apoyándolos para que esa llama de la canariedad que han mantenido viva tantos años siga fuerte muchos años más», dijo el presidente.

Clavijo tuvo tiempo, además, para acercarse a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y conocer de primera mano el lugar donde el papa Francisco -artífice de la visita de su sucesor a las Islas- ejerció durante años como arzobispo.