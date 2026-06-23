Las víctimas de violencias y los menores migrantes, prioridad de Jaime Serrano-Jover, nuevo fiscal de Canarias

Jaime Serrano-Jover ha tomado posesión este martes como nuevo fiscal superior de Canarias, relevando en el cargo a María Farnés Martínez Frigola, quien continuará su trayectoria profesional como fiscal de sala jefa de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El acto se celebró en el antiguo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y contó con la presencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, además de representantes institucionales, miembros de la judicatura, fiscales y autoridades del ámbito jurídico del archipiélago.

En su primera intervención al frente de la Fiscalía Superior de Canarias, Serrano-Jover marcó las líneas maestras de la etapa que ahora inicia, centradas en la modernización de la institución, el fortalecimiento de la coordinación interna, la atención a las víctimas y la respuesta a algunos de los principales desafíos sociales y judiciales que afronta el Archipiélago.

"Tomar posesión como fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias es, ante todo, un acto de gratitud y de responsabilidad", afirmó. En este sentido, aseguró que su principal compromiso será "honrar la vocación de servicio público" que define la labor del Ministerio Fiscal y reforzar la confianza de la ciudadanía en la institución.

El nuevo fiscal superior destacó las singularidades territoriales de Canarias y defendió la necesidad de adaptar la organización de la Fiscalía a la realidad de un Archipiélago: "Canarias no puede gestionarse con los mismos parámetros que cualquier otra comunidad autónoma", señaló.

Entre las prioridades anunciadas durante su discurso destacó la modernización tecnológica de la institución, la protección de las víctimas, especialmente en el ámbito de la violencia de género, la protección de la infancia y la adolescencia y la atención a los menores migrantes no acompañados.

"La protección de las y los menores no acompañados es una prioridad absoluta", aseveró, al tiempo que abogó por mantener los refuerzos de personal y reforzar la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y entidades sociales.

En materia penal, anunció que la persecución de la criminalidad organizada, el narcotráfico, el blanqueo de capitales, los delitos económicos y los delitos de odio formarán parte de las prioridades estratégicas de la Fiscalía Superior durante esta nueva etapa.

En la parte final de su intervención, Serrano-Jover quiso agradecer el trabajo de sus predecesores, Luis del Río y María Farnés Martínez Frigola, y asumió el compromiso de ejercer el cargo desde la cercanía y el diálogo.

"Humanista y completo"

Por su parte, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, destacó la trayectoria profesional del nuevo fiscal que ingresó en la carrera en 2003 en la Fiscalía de Santa Cruz de La Palma y ha desarrollado toda su carrera en Canarias. Durante estos años ha desempeñado funciones en áreas como Violencia sobre la Mujer, Extranjería, Civil, Social, Medio Ambiente y Urbanismo, además de la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.

Peramato definió al Serrano-Jover como un profesional con un perfil "humanista y completo", destacando tanto su preparación técnica como su capacidad de escucha, cercanía y liderazgo. Asimismo, puso en valor su habilidad para fomentar el trabajo en equipo y generar confianza en su entorno, cualidades que consideró especialmente valiosas para asumir responsabilidades de dirección.

La fiscal general también tuvo palabras de reconocimiento para María Farnés Martínez Frigola por la labor desarrollada al frente de la Fiscalía Superior de Canarias, subrayando su rigor técnico, capacidad de trabajo y compromiso con el servicio público durante su mandato.

Jaime Serrano-Jover González ingresó en la Carrera Fiscal en 2003 y fue destinado inicialmente a la Fiscalía de Santa Cruz de La Palma. Un año después, en 2004, asumió las funciones de Fiscal Coordinador. En 2005 pasó a formar parte de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde quedó adscrito a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado su labor en diversas áreas especializadas, entre ellas Extranjería, las jurisdicciones Civil y Social, Medio Ambiente y Urbanismo, así como la prevención de delitos vinculados a la corrupción. Asimismo, ha desempeñado el cargo de Fiscal Delegado contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, participando también en la tramitación de cuestiones de inconstitucionalidad e incidentes de nulidad.