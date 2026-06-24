El 112 atiende 185 incidentes relacionados con las hogueras de San Juan en Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) ha informado este miércoles que atendió durante la tarde y noche de la víspera de la festividad de San Juan 185 incidentes en toda Canarias relacionados con las tradicionales hogueras.

En un breve mensaje en su cuenta oficial de X, el Cecoes ha detallado que la mayoría de estos incidentes no fueron graves, si bien algunos de ellos requirieron la intervención de los servicios de extinción por quedar las hogueras mal apagadas o abandonadas.

Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria la jornada se desarrolló sin incidentes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado en el que ha destacado que más de 50.000 personas se congregaron anoche en la playa de Las Canteras, donde se celebraron los actos principales, con conciertos y el espectáculo pirotécnico de medianoche.

El Ayuntamiento coordinó un dispositivo de seguridad en el que participaron la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, en coordinación con la Policía Nacional, y que se extendió por todo el entorno de la playa, especialmente en la Plaza de la Música y Los Muellitos, donde tuvieron lugar los conciertos y el espectáculo pirotécnico.

Además, no se produjeron incidentes relacionados con hogueras en ningún momento de la tarde-noche de ayer.

Más de 9 toneladas de residuos en Las Palmas de Gran Canaria

En otro orden de cosas, la corporación municipal desplegó durante la madrugada un dispositivo especial de limpieza que permitió recuperar la normalidad en la playa y sus zonas aledañas, y que recogió en total 9.775 kilos de residuos.

De ellos, 150 kilos correspondieron a vidrio, 500 a envases ligeros, 100 a papel y cartón y 25 a materia orgánica recogida de forma selectiva durante la celebración.

El operativo nocturno de limpieza, con motivo de la noche central de las Fiestas Fundacionales de la ciudad, contó con 76 trabajadores y trabajadoras y 23 vehículos destinados a la limpieza viaria y a la recogida de residuos.

Para estas labores se emplearon 260.000 litros de agua reutilizada y 60 litros de desinfectantes.

En comparación con el pasado año, ha precisado el Ayuntamiento en la nota, se recogieron 1.350 kilos de residuos menos, si bien se aplicaron 10.000 litros más de agua reutilizada.