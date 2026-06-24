Agricultores líderes y escuelas del campo: las piezas clave para salvar al campo canario del cambio climático

La clave para salvar al campo canario del impacto del cambio climático no está ni en los científicos ni en la calidad de las predicciones a largo plazo. La clave está en quienes ya conocen el sector: sus agricultores. Concretamente, en unos pocos convencidos que empiecen a aplicar algunas mejoras en sus propias fincas (como cubiertas protectoras, vallas cortavientos o sistemas de riego eficiente) y tengan la paciencia suficiente para ver resultados y difundirlos entre sus vecinos y compañeros agricultores. Solo así, y bajo una formación adaptada a sus necesidades, será posible conseguir un cambio en la percepción social del riesgo que permita conseguir un campo más eficiente, rentable y viable a largo plazo en un contexto de cambio climático.

Es una de las conclusiones que se extrae de una docena de conferencias de los dos días que se han prolongado las jornadas técnicas El futuro del campo canario frente al cambio climático celebradas en La Laguna, en Tenerife. Un encuentro promovido por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, organizado por GMR Canarias, que ha reunido a cerca de 120 especialistas, personal investigador, responsables públicos y profesionales del sector primario para debatir los retos del presente y el futuro de este sector clave en Canarias, causante de apenas el 1,42% de emisiones de gases de efecto invernadero pero uno de los que más sufrirá sus efectos.

Los agricultores "líderes", según los expertos, serían la pieza principal de una suerte de "escuelas de campo", en la que estos diseminarían sus conocimientos a otros agricultores. "Esta experiencia en otros países ha demostrado tener mejor acogida", reveló Natalia Rodríguez, Oficial de Tierras y Agua en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El principal escollo: las reticencias

Y es que, como explicó Vanessa Sánchez, de la Fundación Global Nature, uno de los principales escollos a los que se enfrentan científicos y expertos cuando tratan de implantar medidas correctoras en el campo en base a sus investigaciones: los propios agricultores.

Los profesionales suelen ser reacios a todas aquellas acciones que se realicen en nombre del cambio climático. "No podemos desestimar la carga social, política e ideológia que tiene este término; negarlo es negar la realidad", destacó Sánchez, mientras explicaba las principales conclusiones del informe Percepción del cambio climático en el sector agrario español. "Hemos llegado a la conclusión de que es mejor no utilizar tanto la palabra, sino de cómo enfrentar algunas de sus consecuencias, como la sequía o la pérdida de calidad del suelo", agregó, por su parte, Natalia Rodríguez.

Un agricultor pasea por sus cultivos en las Cumbres de Abona, Tenerife / Andrés Gutiérrez

Dicho estudio, fruto de un análisis sociológico realizado en comunidades agrícolas de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Navarra, demostró que el simple hecho de nombrar el cambio climático genera rechazo y polarización. Además, a día de hoy, sus consecuencias (como la sequía, el calor o las plagas), no están entre los problemas que los agricultores y ganaderos consideran más acuciantes. No en vano, se encuentran más preocupados por la burocracia y una legislación que no entienden y que nadie les ha consultado.

Escucha activa y valorar a los agricultores

Porque esta es, precisamente, otra de las razones por las que existe tanta reticencia hacia la idea de que una persona –externa al campo– imponga su criterio: que no escuche a quien ha experimentado durante décadas la vida en el campo. Esto lleva a los expertos a insistir en que también se debe proporcionar formación adecuada a los agricultores, escuchando sus necesidades

"Hay que empezar a valorar el trabajo que hacen, y eso no se hace solo con ayudas, también remunerando el trabajo", sentenció, por su parte, el ingeniero forestal de Gran Canaria Dídac Díaz.

Un ganadero con sus cabras en la Vega de San Mateo, Gran Canaria / Andrés Cruz

Un ejemplo de esto es el proyecto de pastoreo que el Cabildo de Gran Canaria lleva un lustro desarrollando para reducir el riesgo de grandes incendios. "La solución a estos grandes incendios no está el área de Medioambiente, sino en el sector primario", destacó Díaz. En concreto, el proyecto organiza las áreas de pastoreo del ganado para que se alimente en lugares estratégicos que funcionen como obstáculos para un eventual fuego. "Con esta medida eliminamos posible combustible", insistió el ingeniero forestal, quien también remarcó que, una carga ganadera intermedia también aumenta la riqueza de especies del ecosistema.

Estrés térmico, sequía y calimas

Durante las jornadas también se hizo un repaso de los principales problemas a los que se enfrenta el sector primario debido al cambio climático, incluyendo la pérdida de productividad por los cultivos que se echan a perder y por el estrés térmico que afecta a trabajadores y al ganado. "Se estima que, en Europa, las altas temperaturas van a provocar un 2% de pérdidas de producción de leche por este motivo", destacó el científico de la Universidad Politécnica de Valencia, Xabier Díaz.

Díaz destacó las fórmulas que existen –gracias a la tecnología ganadera inteligente y la inteligencia artificial– para controlar el bienestar de los animales, mientras que la ingeniera agrícola de GMR Canarias, Nazaret Pérez, recordó que el estrés térmico laboral provoca más fatigas y errores, así como una reducción del ritmo de trabajo. "Es importante tener en cuenta que esto no depende solo de la temperatura, sino también de la humedad, la radiación y de otras circunstancias fisiológicas", indicó.

Calima a finales de marzo vista de Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

En Canarias, los eventos naturales que, a día de hoy, causa más destrozos en los cultivos son los temporales de viento. Especialmente aquellos que están acompañados de calima. De hecho, tal y como señaló el ingeniero agrónomo y uno de los coordinadores de Agroseguros en Canarias, Luis García, en los últimos años han sido estos eventos, con vientos que soplan del sur, los que han causado mayores daños.

"Desde hace cinco o seis años, nos hemo dado cuenta de que el volumen de fincas afectadas por temporales de viento han sido las ubicadas en la vertiente sur", explicó García, quien recordó que, hasta ese entonces, lo "normal es que la zona más afectada fuera la del norte, debido a los vientos alisios".

Por ejemplo, en 2020, debido a la supercalima, los seguros agrícolas tuvieron que indemnizar a los agricultores canarios del sector platanero por un montante superior a los 12 millones de euros, con fincas afectadas especialmente en la vertiente sur de Tenerife y La Palma. Un evento climatico extremo que también se contempla en las previsiones a futuro de cambio climático en Canarias.