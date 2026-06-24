El Banco de España duda: el nuevo marco analítico podría suponer la limitación de las hipotecas

El Banco de España tiene previsto publicar una monografía en la que definirá su nuevo marco analítico para estudiar la posibilidad de establecer límites a los criterios de concesión de hipotecas en el mercado español. La institución analizará en detalle el impacto que tendría esta medida sobre el sistema financiero y el acceso a la vivienda, en un contexto marcado por la tensión del mercado inmobiliario y el encarecimiento de la financiación.

Un análisis “sin precedentes” a nivel internacional

Durante su intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, explicó que el organismo está desarrollando un estudio que calificó como “sin precedentes a nivel internacional”.

BADAJOZ Fotos Edificios Avenida de Elvas Diego Rubio / Santi García / EXT

Escrivá señaló que la institución está evaluando con detalle el equilibrio entre eficiencia y eficacia de estas posibles medidas, que considera “intrusivas sobre el negocio bancario”, por lo que deben aplicarse con especial cautela.

El gobernador avanzó además que una de las opciones que se están estudiando es la introducción de restricciones específicas a las hipotecas destinadas a segunda vivienda, una medida que ya se ha aplicado en otros países. El objetivo del Banco de España es garantizar que cualquier intervención tenga efectos reales y positivos, evitando consecuencias no deseadas, especialmente sobre la accesibilidad a la vivienda para determinados colectivos.

Sin paralelismos con la crisis de 2008

En su comparecencia, Escrivá descartó cualquier similitud entre la situación actual del mercado hipotecario y la crisis financiera de 2008. Según explicó, los bancos “están más vigilados que nunca” y la situación del sistema financiero “no tiene absolutamente nada que ver” con la de hace casi dos décadas.

Además, el gobernador minimizó los riesgos asociados a la llamada ‘banca en la sombra’, asegurando que la exposición de las entidades españolas es “muy reducida” y está perfectamente controlada

Edificación de viviendas, a 20 de junio de 2024, en Tres Cantos, Madrid (España). El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 28% en abril respecto al mismo mes de 2023, hasta sumar más de 34 mil préstamos, su mayor cifra en un mes de abril desde 2010, con un tipo de interés medio algo más moderado que el del mes anterior, que alcanzó en abril el 3,38%, registrando su tercer valor más elevado desde diciembre de 2014, sólo superado por el de enero (3,46%) y marzo de este año (3,41%). 20 JUNIO 2024;MADRID;FIRMA HIPOTECAS;TRES CANTOS Marta Fernández Jara / Europa Press 20/06/2024. Marta Fernández / Marta Fernández Jara / Europa Press

Los estudios que maneja el Banco de España también analizan el impacto potencial de estos límites sobre la tasa de propiedad, los precios de compra y alquiler, el consumo de los hogares y el bienestar general. Según estas estimaciones, una eventual aplicación de restricciones podría desplazar parte de la demanda desde la compra hacia el alquiler.

El impacto no sería homogéneo: los hogares más jóvenes serían los más afectados por un menor acceso al crédito hipotecario, lo que les llevaría a reducir consumo y aumentar el ahorro, retrasando su decisión de compra de vivienda. Sin embargo, una vez que acceden a la propiedad en etapas más avanzadas de su vida, su nivel de consumo tendería a aumentar.

Un debate abierto en plena crisis de acceso a la vivienda

El Banco de España sigue trabajando en este marco analítico que se encontraba ya en fase de desarrollo desde su último Informe de Estabilidad Financiera, con el objetivo de evaluar todas las implicaciones antes de una posible activación de este tipo de medidas. La decisión final dependerá del análisis de sus efectos sobre el mercado inmobiliario, el sistema financiero y el acceso a la vivienda en España.