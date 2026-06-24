Canarias espera este jueves cielos poco nubosos y alguna lluvia débil
Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios en el archipiélago, mientras el viento soplará del norte flojo a moderado, según el pronóstico de la Aemet
Canarias tendrá este jueves cielos poco nubosos o despejados en general, si bien habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en las vertientes norte de las islas, donde no se descarta alguna precipitación en general débil de madrugada, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cuanto a las temperaturas, no experimentarán apenas cambios en la jornada, mientras que el viento soplará de componente norte flojo a moderado, ha detallado la Aemet.
En la mar, el viento soplará por lo general del nordeste con fuerza 3 o 4, pudiendo tener menor fuerza en ciertos puntos de las costas de las islas montañosas. Habrá marejadilla o marejada, así como mar de fondo del oeste o noroeste en aguas de La Palma y El Hierro de hasta un metro de altura, informa Efe.
Esta es la previsión por islas para este jueves:
LANZAROTE
Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el norte durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo del norte, algo más intenso durante la segunda mitad del día en zonas de interior.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 19 27
FUERTEVENTURA
Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte y oeste a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo a moderado de norte a noreste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 20 26
GRAN CANARIA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día, donde no se descarta alguna precipitación débil de madrugada. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado, con algún intervalo fuerte en las vertientes oeste y sudeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 21 25
TENERIFE
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte y sur a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de alguna precipitación débil, principalmente en el noreste. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 21 28
LA GOMERA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo, con intervalos de moderado en las vertientes este y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 21 27
LA PALMA
Intervalos nubosos en general con baja probabilidad de alguna precipitación débil de madrugada. Temperaturas sin cambios, salvo máximas en ligero ascenso en zonas altas. Viento de componente norte flojo, con algún intervalo de moderado en las vertientes noroeste y este.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 20 24
EL HIERRO
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo, con algunos intervalos de moderado en el extremo oeste y vertiente sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 15 19
EFE
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