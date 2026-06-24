Canarias seguirá hoy miércoles con calor "pegajoso"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles 24 de junio una jornada sin avisos meteorológicos en Canarias. No se esperan fenómenos significativos y el tiempo estará marcado por la presencia de nubosidad, algunas lloviznas débiles y temperaturas sin grandes cambios.

En las islas orientales predominarán los intervalos nubosos durante la madrugada, con alguna llovizna puntual, tendiendo a lo largo de la mañana a cielos poco nubosos o despejados.

En las islas occidentales, el panorama será algo más variable. Se esperan cielos poco nubosos en cumbres y nubosos en el resto, con probables lluvias débiles. A partir del mediodía se abrirán claros.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. En las capitales de provincia, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores entre 21 y 24 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá entre 20 y 28 grados.

El viento soplará del nordeste, flojo a moderado en general. En las cumbres centrales de Tenerife se espera viento del suroeste fuerte.

LANZAROTE — Intervalos nubosos al inicio y apertura de claros

La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna de madrugada, dentro del escenario previsto para las islas orientales. Durante la mañana tenderá a poco nuboso o despejado. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Arrecife 20 / 27

FUERTEVENTURA — Nubes de madrugada y tiempo más abierto después

Se esperan intervalos nubosos al comienzo del día, con alguna llovizna débil durante la madrugada. A medida que avance la mañana, el cielo tenderá a quedar poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 20 / 25

GRAN CANARIA — Nubosidad inicial y ambiente estable

La previsión apunta a intervalos nubosos de madrugada, con posibilidad de alguna llovizna débil, tendiendo durante la mañana a cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes o en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 / 24

TENERIFE — Nubes, lluvias débiles y viento fuerte en cumbres centrales

En zonas no expuestas a cumbres, el cielo estará nuboso con probables lluvias débiles, abriéndose claros a partir del mediodía. En cumbres centrales predominarán los cielos poco nubosos, aunque el viento del suroeste soplará fuerte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 / 28

LA GOMERA — Nubosidad y probables lluvias débiles

El día estará marcado por cielos nubosos en buena parte de la isla, con probabilidad de lluvias débiles. A partir del mediodía se abrirán claros. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 24

LA PALMA — Cielos nubosos y lluvias débiles probables

Se esperan cielos nubosos, salvo en cumbres, donde el ambiente será más despejado. Las lluvias débiles serán probables durante la primera mitad del día, con apertura de claros desde el mediodía. Temperaturas sin grandes cambios y viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 / 24

EL HIERRO — Nubosidad con apertura de claros

Predominarán los cielos nubosos, con probables lluvias débiles y tendencia a abrirse claros a partir del mediodía. En cumbres, el cielo estará poco nuboso. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Valverde 17 / 23