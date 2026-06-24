Compró un piso sobre plano y cuatro años después descubrió que su vivienda nunca había existido

La gente podría pensar que se trata de una película de comedia de los años 90 pero no, sin ir más lejos de la realidad, un ciudadano chino descubrió cuatro años después de comprar una vivienda sobre plano que el piso que había adquirido, sencillamente, no existía.

La historia, recogida por varios medios asiáticos, comenzó en 2013, cuando el comprador, identificado por su apellido Shen, decidió adquirir un apartamento de nueva construcción en una promoción situada cerca de la ciudad china de Xi'an. El inmueble tenía una superficie de unos 90 metros cuadrados y estaba ubicado, supuestamente, en la planta 34 del edificio.

La promoción tenía solo 32 plantas

La sorpresa llegó en 2017. Fue entonces cuando la propia promotora inmobiliaria se puso en contacto con el comprador para comunicarle que había un problema: el edificio únicamente contaba con 32 plantas, por lo que el apartamento situado en el piso 34 nunca había llegado a existir.

Imagen de archivo de El Quión, en Seseña, la urbanización de El Pocero, en 2006, con numerosos edificios en construcción / AGUSTIN CATALAN

Además, la promoción se había levantado en unos terrenos que no contaban con todas las autorizaciones necesarias, una circunstancia que dejaba a los compradores en una situación de gran inseguridad jurídica. Pese a ello, Shen ya había entregado una importante cantidad de dinero para reservar la vivienda.

El precio, mucho más bajo de lo habitual

Uno de los factores que llevó al comprador a cerrar la operación fue el precio del inmueble, considerablemente inferior al que se manejaba en el mercado en ese momento. La promotora ofertaba las viviendas por unos 2.646 yuanes por metro cuadrado, aproximadamente 338 euros al cambio actual, lo que llevó al comprador a entregar un anticipo de 117.700 yuanes, unos 15.000 euros.

Cuando descubrió que su apartamento era inexistente, la empresa le propuso adquirir otra vivienda dentro de la misma promoción. Sin embargo, el precio de ese nuevo inmueble era superior y el comprador ya no podía asumir el desembolso.

Ante la imposibilidad de acceder a otra vivienda, Shen optó por reclamar la devolución de su inversión. La promotora realizó algunos pagos parciales en los años posteriores, pero dejó pendientes varias cantidades. Según los medios locales, todavía le quedan por recuperar más de 9.000 euros, además de una indemnización acordada por los retrasos en la devolución del dinero que nunca llegó a percibir.

Obras de construcción de un edificio de viviendas. / Arturo Jiménez

El caso acabó en los tribunales, donde el comprador descubrió otro problema añadido: la vivienda ni siquiera figuraba legalmente a su nombre.

Una historia que deja una importante lección

El caso ha vuelto a poner el foco en los riesgos de comprar una vivienda sobre plano sin comprobar todos los detalles de la promoción. Expertos del sector recuerdan la importancia de verificar la situación urbanística del proyecto, la documentación de la promotora y las garantías legales antes de entregar cualquier cantidad de dinero.

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Porque, como demuestra esta historia, una oferta aparentemente atractiva puede terminar convirtiéndose en un problema que se prolonga durante años.