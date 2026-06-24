Fernando Clavijo defiende el decreto Canarias como un "escudo" social y acusa a PSOE y NC de boicotear su tramitación

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este miércoles que su Ejecutivo "no tira la toalla" en la defensa del denominado 'decreto Canarias', y criticó con dureza que, a pesar de ser un real decreto ley diseñado para resolver problemas estructurales de las Islas -al no haber prespuestos estatales-, la iniciativa está sufriendo un "boicot" por parte de la oposición (el Partido Socialista y Nueva Canarias ), quienes impiden su avance tanto en las Islas como desde el Gobierno de España, enfatizó.

Para Clavijo, el 'decreto Canarias' es un "escudo" necesario para proteger a las familias canarias de la pobreza y la exclusión social y puso en evidencia el "bloqueo e incoherencia" por parte de la oposición, a los que acusó de preguntar constantemente por la desigualdad en el Parlamento canario pero votar en contra de las medidas que permitirían resolverla contenidas en ese decreto.

El 'decreto' como la solución a problemas estructurales

Clavijo sostiene que la macroeconomía de las islas "va francamente bien", registra "los mejores datos de su historia en desempleo, vulnerabilidad y exclusión social", lidera la subida de los salarios, la productividad y la mejora en dependencia en España. No obstante, admitió que los datos de pobreza y desigualdad son preocupantes, así como que los avances son insuficientes y que los problemas estructurales no se van a solucionar de un día para otro.

De ahí la importancia de que se apruebe el 'decreto Canarias', insistió. El presidente detalló que esta norma elaborada por el Gobierno canario, y que ha de aprobar el Ejecutivo de España y luego ser refrendada en el Congreso, contiene 35 artículos con medidas concretas destinadas a mejorar la distribución de la renta y los servicios públicos.

Elevar los sueldos

Entre las propuestas más ambiciosas, Clavijo destacó un mecanismo para elevar los sueldos en las islas: premiar a aquellas empresas que suban los salarios por encima del convenio, exonerándolas de pagar la parte de la Seguridad Social que encarecería dicho incremento.

Asimismo, el decreto contempla medidas de alivio fiscal directo para las familias, como la deflactación del tramo autonómico del IRPF y una fiscalidad diferenciada para las islas no capitalinas, con el objetivo de que el IRPF en estos territorios sea inferior para compensar que su renta suele estar por debajo de la media. Asimismo, recordó que el decreto también incluye partidas vitales para políticas de vivienda e infraestructuras, como el convenio de carreteras para mejorar la movilidad.

El Gobierno de España no ha contestado

Clavijo concretó que el Gobierno de España aún no ha contestado a las propuestas fiscales del decreto, lo que supone un obstáculo añadido para que la ayuda llegue directamente al "bolsillo" de los canarios.

"No tiramos la toalla"

A pesar de la falta de apoyo de la oposición y del Estado, Clavijo asegura que "no tira la toalla" y que seguirá luchando por la aprobación de esta norma, por lo que pidió al PSOE y NC que apoyen esas medidas. "No es un problema de gestión del Gobierno, es el futuro de esta tierra", aseveró, subrayando que el empleo y la mejora de los salarios vinculados a la productividad —donde Canarias lideró el crecimiento el año pasado— son el único camino real para combatir la precariedad de forma constante.

Altas tasas de pobreza

El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, culpó Clavijo y a los gobiernos de CC en los últimos treinta años de la persistencia de altas tasas de pobreza y exclusión social en el archipiélago, a pesar de que la comunidad lidera el crecimiento económico nacional y registra cifras históricas tanto en presupuestos públicos como en beneficios turísticos.

Franquis denunció que, pese a que el Gobierno de Canarias cuenta con el mayor presupuesto de la historia, la ciudadanía percibe un progresivo deterioro en los servicios esenciales en sanidad, educación y servicios sociales, por lo que demandó decisiones políticas enfocadas en defender a la "mayoría social".

Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, criticó, citando a Cáritas, el incremento de la pobreza y la desigualdad pese al crecimiento económico de las islas.

Vinculó esta situación con las políticas del Gobierno de Canarias por rebajar los impuestos a los ricos mediante la supresión del impuesto de sucesiones a los patrimonios de más de un millón de euros, por dejar sin ejecutar 3.300 millones del presupuesto en los últimos tres años y por la deficiente ejecución y consecuente devolución de los fondos europeos.

Apoyo a Clavijo

No obstante, David Toledo, de CC, respaldó a Clavijo y demandó que el Gobierno de España responda a las demandas incluidas en el denominado 'decreto Canarias', porque son indispensables para paliar las dificultades económicas que atraviesan las familias pese a los buenos datos de empleo.

La portavoz del PP, Luz Reverón, coincidió con el presidente en que "Canarias ha hecho sus deberes", pero el que no ha cumplido con el 'decreto Canarias' es el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien, de paso, reclamó que asuma sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción y convoque elecciones.

Apoyo de los populares

"Lo vamos a seguir intentando", señaló en la sesión de control del Pleno del Parlamento Fernando Clavijo, subrayando que el Gobierno central "tiene los votos" dado que los populares apoyan el texto por lo que espera que "tengan a bien" impulsar su tramitación, en referencia a los socialistas en el Congreso.