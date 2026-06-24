Maldito Sweet, Gogana, Alexandra Miro y Ágatha Ruiz de la Prada inauguran Gran Canaria Swim Week 2026

La primera jornada de Gran Canaria Swim Week daba comienzo este miércoles, por primera vez, en la localización exterior de Perchel Beach Club, convertido en un escenario único para abrir esta nueva edición.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, abrió la jornada posando en una fotografía oficial junto a destacadas modelos de la tierra, entre las que se encuentran Claudia González, Lucia Mateo, Stella Ripper, Marina García y Sarah Khulman, visibilizando así el talento local desde el primer instante del evento.

En este marco, Morales quiso destacar que "Gran Canaria Swim Week representa la capacidad de nuestra isla para convertir el talento, la creatividad y nuestros paisajes únicos en una herramienta de proyección internacional. Esta pasarela es hoy uno de los mejores escaparates para mostrar al mundo una Gran Canaria innovadora, abierta y referente en la industria de la moda baño".

Asimismo, el máximo responsable insular subrayó que "la celebración de esta jornada en un enclave tan singular como Perchel Beach Club demuestra cómo somos capaces de integrar moda, turismo, paisaje y economía en un mismo proyecto. Gran Canaria Swim Week genera oportunidades para nuestras empresas, fortalece nuestra imagen exterior y contribuye a posicionar la isla como un destino de referencia para la celebración de grandes eventos internacionales".

Por su parte, Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, indicó que "esta cita es mucho más que una pasarela. Es una plataforma de negocio e internacionalización para nuestras empresas, que conecta a las firmas con compradores, medios especializados y líderes del sector, generando oportunidades reales para seguir fortaleciendo la economía vinculada a la moda y la creatividad en Gran Canaria. Precisamente por ello es tan importante la intensa agenda profesional que se desarrolla en paralelo a los desfiles, con reuniones estratégicas y encuentros de trabajo con compradores, profesionales de la industria y representantes de algunas de las principales entidades internacionales de la moda, que contribuyen a abrir nuevas vías de colaboración y crecimiento para nuestras marcas".

Primera jornada de desfiles

Maldito Sweet (Gran Canaria, España), Gogana (Sevilla, España), Alexandra Miro (Reino Unido) y la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada (Madrid, España) han sido las firmas protagonistas de la primera jornada de desfiles de Gran Canaria Swim Week, donde han dado a conocer sus propuestas en moda baño para la temporada Primavera Verano 2027.

La primera firma en abrir esta nueva edición de GCSW fue la canaria Maldito Sweet con su colección Maldito Crucero, una reinterpretación del imaginario marinero a través de una mirada contemporánea, sofisticada y de líneas limpias. Y lo hace con un plus diferencial, la colección ya está a la venta nada más terminar el desfile, una apuesta que acerca el lujo al cliente en tiempo real. Con una paleta atemporal de negro, caqui y blanco, la propuesta evoca el viaje como actitud vital mediante una feminidad sobria y pulida que se fusiona con el mar en cada silueta.

Le sigue la firma sevillana Gogana, presentando su última colección, Bahía, que rinde homenaje a su origen, uniendo la elegancia del sur de España con la energía y luz de Brasil. La propuesta se sostiene sobre líneas limpias, una construcción meticulosa que realza la silueta y una paleta cromática de gran impacto visual. Son piezas pensadas para vivir la playa con comodidad y sofisticación. La colección cuenta con un detalle que redondea la propuesta, los complementos corren a cargo de la firma canaria María Secretos, aportando ese toque artesanal y atlántico que conecta ambas orillas.

La tarde continuó con la propuesta de la británica Alexandra Miro, que regresa a la pasarela canaria para presentar su nueva colección, estructurada en dos líneas bien diferenciadas.

Solaris, que celebra la feminidad desde la calidez de los días de verano, equilibrando la artesanía con una sofisticación relajada a través de sedas, texturas sensuales y tonos luminosos que evocan atardeceres y escapadas costeras. La segunda línea, High summer captura la energía romántica del verano mediante una sastrería suave y siluetas ligeras. Combina motivos florales, adornos delicados y estampados ornamentales inspirados en la artesanía mediterránea, mezclando neutros desgastados por el sol con llamativos acentos de color.

Y, para cerrar la jornada inaugural de la GCSW, uno de los grandes iconos de la moda española, Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora regresa a la pasarela canaria para presentar su nueva colección homónima, donde propone un audaz juego óptico basado en el efecto piel. Los trajes de baño crean una ilusión de transparencia sobre la que irrumpen los emblemáticos símbolos de la casa en tonos vivos, como si flotaran dibujados directamente sobre el cuerpo. El resultado transforma el minimalismo en una explosión gráfica llena de carácter.

Gran Canaria Swim Week estrena nueva localización exterior

Este año, el primer día de desfiles ha tenido lugar en un enclave privilegiado del sur de Gran Canaria: el espacio exterior de Perchel Beach Club, un escenario abierto al mar que se convierte en el punto de encuentro perfecto entre moda y paisaje. La pasarela, única al aire libre dentro de la Gran Canaria Swim Week, ha sido el punto de partida de esta nueva edición, poniendo en valor la riqueza natural y la singularidad del paisaje de la isla. Pero la jornada no comenzó con los primeros diseños, sino por la mañana, antes del desfile, Coco Constans (@ffitcoco) impartió allí una sesión de su clase Fittcoco, dirigida a las modelos de la pasarela y a diferentes creadoras de contenido.

En este enclave frente al Atlántico, las firmas han presentado sus colecciones de baño en un entorno que une la inmensidad del océano con una piscina infinity, creando una atmósfera tan visual como evocadora. Hasta este rincón costero se acercaron periodistas, prescriptores de moda y rostros conocidos, atraídos por la exclusividad de un marco que pocas pasarelas pueden ofrecer.

La jornada cerró con un cóctel junto al mar que sirvió como broche de oro a una velada en la que el paisaje acompañó al concepto de cada colección, consolidando este espacio del sur como uno de los mejores escaparates posible para arrancar con fuerza Gran Canaria Swim Week.

Rocío Crusset vuelve a las pasarelas

Rocío Crusset regresó a las pasarelas de la mano de GCSW deslumbrando en la jornada inaugural. Consolidada como una de las modelos españolas con mayor proyección internacional, Crusset ha desarrollado una destacada carrera trabajando para firmas de referencia entre Europa y Estados Unidos. Su vuelta al desfile refuerza una trayectoria marcada por la versatilidad y la presencia en los principales circuitos de la industria, a la vez que mantiene una sólida influencia en el entorno digital gracias a una comunidad de seguidores que sigue de cerca su evolución profesional

El front row más deseado

Entre los invitados más destacados que se han dado cita en el front row de la jornada inaugural de Gran Canaria Swim Week, encontramos a la popular Alba Díaz, a la actriz y presentadora Marta Torné y a la prescriptora en moda y deporte Coco Constans, acompañadas del experto internacional en moda Hanan Besovic (@ideservecouture).

La creadora de contenido Paula Viana de The Backstage Talks, junto a los influencers canarios Moisés Rivera, Yaiza Mencía, José León, Marta Ibrahim y Rassul tampoco quisieron perderse la jornada inaugural de GCSW 2026.

Todos ellos han amplificado la visibilidad de los desfiles compartiendo su experiencia en GCSW con sus respectivas comunidades digitales bajo los hashtags #GranCanariaSwimWeek2026 y #GranCanariaSwimWeek. Además, un grupo de prensa nacional e internacional, de cabeceras de moda y estilo de vida, se ha desplazado hasta Gran Canaria para asistir a su cita anual con la moda de baño.

Patrocinios y Colaboradores

La pasarela cuenta con dieciséis marcas patrocinadoras, que han mostrado su apoyo incondicional a la industria de la moda con su participación en esta edición.

Iberia Express vuelve un año más a convertirse la aerolínea oficial de la Gran Canaria Swim Week con el objetivo de reafirmar su apoyo a los eventos que contribuyen a la proyección internacional de la isla, a que se la reconozca como punto de encuentro para una industria como la moda, y como un excelente lugar para la organización de grandes eventos.

Audi Canarias regresa como vehículo oficial y refuerza una colaboración que une estilo, innovación y diseño. Una alianza que contribuye a seguir proyectando a Canarias en el panorama internacional.

INMODE, líder mundial en tecnología médico-estética innovadora, se suma como patrocinador de la Gran Canaria Swim Week, apoyando la excelencia, la belleza y la vanguardia en la moda. Su compromiso con la innovación y el bienestar refuerza la conexión entre estética, confianza y estilo.

Además, la pasarela este año cuenta con el apoyo de Expomeloneras, RTVE, Perchel Beach Club, Paradisus Gran Canaria, Fund Grube, Oribe, Rituals, Lillet, Royal Bliss, Fuze Tea, Helamore, Heineken, Munchitos e Ipanema.