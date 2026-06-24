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La Guardia Civil lo advierte: el error más habitual al reservar el alojamiento vacacional que puede vaciar las cunetas bancarias de los canarios

Las autoridades alertan sobre los peligros a los engaños a los que se enfrenta los ciudadanos durante las naciones de verano

Las autoridades avisan del error más habitual al reservar las vacaciones

Las autoridades avisan del error más habitual al reservar las vacaciones / Arturo Jiménez

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Helena Ros

Helena Ros

Llega el verano con él las vacaciones que muchos ciudadanos esperan durante todo el año. Hay quienes las planifica con tiempo, pero también quienes apuran y las contratan última hora. Sin embargo, todos los ciudadanos se exponen a ser víctimas de los ciberdelincuentes durante este periodo. Estos utilizan los alquileres vacacionales para estafar a viajeros y acceder a sus cuentas bancarias.

La Guardia Civil tiene como objetivo garantizar la seguridad ciudadana Para ello, utiliza las redes sociales y alertar a la sociedad sobre fraudes con los que se puede encontrar, especialmente aprovechando la época de vacaciones estivales. "Llega el verano y aumentan las estafas de alquileres vacacionales", avisan.

Los fraudes más habituales al reservar alojamiento

Desde INCIBE explican que los delincuentes utilizan diferentes métodos para engañar a las víctimas. Uno de los más frecuentes es la publicación de anuncios falsos o duplicados de viviendas vacacionales. Los estafadores suelen utilizar fotografías robadas de alojamientos reales y ofrecen precios aparentemente irresistibles para convencer a interesados de que dejen una señal o una transferencia bancaria.

También explican que uno de los engaños más utilizados es el phishing, mediante el envío de correos electrónicos o mensajes que suplantan la identidad de empresas turísticas reconocidas y ofrecen supuestas promociones irresistibles y limitadas.

Las vacaciones de verano, a la vuelta de la esquina.

Las vacaciones de verano, a la vuelta de la esquina. / L.P

Las redes sociales son otra de las plataformas utilizadas. A través de ellas, los ciberdelincuentes promocionan supuestos chollos vacacionales o contactan directamente con sus víctimas.

El error más común entre los viajeros

Los expertos en ciberseguridad insisten en que uno de las señales de alerta más clara es cuando el supuesto propietario solicita realizar el pago fuera de la plataforma oficial. Según INCIBE, una vez realizada la transferencia, el supuesto arrendador suele desaparecer y el viajero descubre que el alojamiento no existe o que el propietario real desconoce por completo la reserva.

Cómo protegerse

Las autoridades avisan de una serie de sospechas que deben hacer saltar las alarmas de los ciudadanos y utilizar medios seguros para las reservas:

  • Las ofertas tentadoras suelen ser sinónimo de estafa, los meses de verano son una época donde los precios suelen ser más elevados.
  • Utiliza métodos de pago seguros, como tarjetas virtuales
  • Verifica siempre la autenticidad de la página web en la que vas a realizar la reserva
  • No facilites información bancaria o personal si no estás seguro de que el sitio web sea fiable
  • No accedas a enlaces sospechosos, pueden redirigir a páginas web fraudulentas

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En caso de sospecha de estafa o estar siendo víctima, la Guardia Civil insiste en la importancia de presentar una denuncia para poder acabar con estos fraudes y lanzar avisos al resto de ciudadanos para que sepan cómo actuar frente a ellos. "Ante la menor duda de estafa, denuncia", concluye.

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