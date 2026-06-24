Un jardín botánico virtual para urbanizar ‘en verde’ la Canarias del futuro

Canarias quiere que sus ciudades vuelvan a respirar. La Consejería de Política Territorial ha situado la renaturalización urbana en el centro de su agenda con un proyecto que aspira a cambiar la forma en que los ayuntamientos diseñan calles, plazas, avenidas, espacios públicos... La propuesta, que se materializa en un compendio de información técnica en distintos formatos, accesible y a disposición de todos los municipios, parte de una idea de fondo: el verde no puede seguir siendo un adorno añadido al final de las obras, sino una ‘infraestructura’ básica para hacer pueblos y ciudades más habitables, saludables y preparados frente al cambio climático. «Es como si el botánico o el jardinero se pusieran a tu lado y te ayudaran a diseñar los espacios públicos», asegura el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz.

El diagnóstico se sabe desde hace años: calles sin sombra en verano y lluvias intensas que convierten avenidas en cauces improvisados. El crecimiento rápido de muchos núcleos urbanos del Archipiélago ha dejado barrios con pocas zonas verdes, suelos duros, exceso de cemento, pérdida de biodiversidad y creciente exposición al calor. Frente a ese escenario, Política Territorial plantea integrar sistemas ecológicos en las ciudades y pueblos. «Ya se podrán diseñar la placita y la calle con la sombra que se sabe que va a proyectar la especie autóctona que se decida plantar», ahonda Cruz.

Y es que no se trata solo de plantar más árboles, sino de saber de qué especie, en qué lugar, con qué suelo, con qué necesidades de agua, qué sombra generarán y cómo contribuirán al confort climático. La consejería propone incorporar una «infraestructura verde y azul multifuncional» al planeamiento urbanístico y al diseño municipal. Sus objetivos van más allá del embellecimiento: recuperar servicios ecosistémicos, mejorar la calidad ambiental, favorecer la conectividad ecológica, aumentar la permeabilidad del suelo, reducir temperaturas y reforzar la adaptación climática. Cruz subraya que el cambio climático ya obliga a repensar la vida cotidiana: «Tenemos que acostumbrarnos a periodos de mucho calor, y salir a la calle puede convertirse en un martirio». Por eso defiende la creación de «refugios climáticos para poder pasear y no morir en el intento». La sombra, el arbolado y la vegetación dejan así de ser piezas secundarias.

La iniciativa quiere acabar con las calles sin sombra en verano y con las riadas por lluvias intensas en invierno

La renaturalización también mira al agua: «Además del calor extremo, también llueve más y de manera más concentrada, por lo que necesitamos que en nuestras calles haya menos cemento y menos baldosas, un suelo mucho menos duro y con más superficie drenante que evite riadas que se llevan los coches». La ‘ciudad verde’ es, en ese sentido, una ciudad menos vulnerable.

El proyecto se apoya en varios instrumentos técnicos. El primero es el Manual para el ajardinamiento urbano de Canarias, concebido como marco de referencia para orientar a oficinas municipales, equipos redactores, responsables de zonas verdes y Administraciones públicas. «El primer manual lo hicimos desde 2024. La idea es hacer cosas útiles», afirma el director general, que recalca que «todos los cabildos y ayuntamientos tienen en su poder ya el manual».

A ese recurso se suma una píldora técnica dedicada a las soluciones para proyectar el ajardinamiento urbano, con tipologías, esquemas y orientaciones según la escala y las condiciones de cada intervención. La intención es que cada municipio pueda decidir qué solución encaja mejor en una avenida, una plaza, una calle estrecha o un entorno urbano.

La consejería elabora un catálogo de especies autóctonas con criterios de eficiencia hídrica y resiliencia climática

Otro pilar de esta herramienta es el Catálogo de vegetación autóctona para los entornos urbanos de Canarias, dividido en dos tomos: Costas y Medianías y cumbres. Su objetivo es guiar la elección de especies nativas con criterios de eficiencia hídrica, resiliencia climática, compatibilidad urbana y valor identitario. «Hay que empezar por la costa y seguir hasta la cumbre y hay que elegir qué especies se aclimatan mejor a cada zona y a cada isla», explica Cruz, pues en un territorio tan diverso como Canarias, la selección vegetal se convierte en una decisión técnica, ambiental y cultural.

La consejería incorpora además un visor web de consulta interactiva para apoyar el planeamiento ecosistémico. La herramienta permite consultar información georreferenciada, detectar oportunidades de intervención verde y trabajar sobre corredores ecológicos. Cruz lo define de manera gráfica: la tecnología se pone así al servicio de una planificación basada en datos y ciencia.

Experiencia piloto en Tenerife

La iniciativa cuenta ya con una experiencia piloto en Candelaria, en Tenerife, donde se trabaja en la renaturalización de la Avenida de los Menceyes. Ese proyecto permitirá comprobar cómo se combinan sobre el terreno la vegetación autóctona, la sombra, la mejora del suelo, la permeabilidad y la calidad del espacio público. En el fondo, la apuesta contiene un mensaje político claro: Canarias no puede seguir ordenando sus pueblos y ciudades de espaldas a sus límites ambientales. La renaturalización urbana aparece como respuesta al calor, a las lluvias intensas y a la pérdida de biodiversidad, pero también como una nueva forma de gobernar el suelo, el agua, la movilidad y salud.

El reto estará en adelante en que los ayuntamientos de las Islas conviertan manuales, catálogos y visores en obras y mantenimiento. Porque la ciudad que respira no se improvisa: se planifica, se planta y se cuida.