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El menú que probó el Papa aterriza en Canarias por 25 euros

La propuesta gastronómica podrá degustarse los días 30 de junio y 1 de julio en el Hotel Escuela Santa Brígida y los días 7 y 8 de julio en el Hotel Escuela Santa Cruz, por 25 euros y con reserva previa

El menú que probó el Papa aterriza en Canarias por 25 euros

El menú que probó el Papa aterriza en Canarias por 25 euros

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Ancor Torrens

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, incorporará a la oferta gastronómica de sus restaurantes, de forma temporal, una selección de los platos que un equipo de profesionales y alumnado de la entidad, formado por quince personas, diseñó, elaboró y sirvió al papa León XIV durante su reciente estancia en Gran Canaria.

La propuesta está compuesta por una crema de berros de Firgas con canelón de calabacín relleno de queso y gofio de Hermigua; prensado de cochino negro envuelto en coles de orilla, acompañado de calabacín baby y chicharrón sobre hummus de zanahoria; y un cremoso de chocolate en diferentes texturas con confitura de naranjas de Gran Canaria. El menú se completa con una copa de vino, agua y café.

Esta experiencia gastronómica estará disponible los próximos días 30 de junio y 1 de julio en el restaurante del Hotel Escuela Santa Brígida, en Gran Canaria, y los días 7 y 8 de julio en el Hotel Escuela Santa Cruz, en Tenerife. El precio del menú será de 25 euros por persona y requerirá reserva previa.

El menú que probó el Papa aterriza en Canarias por 25 euros

El menú que probó el Papa aterriza en Canarias por 25 euros / La Provincia

"Los profesionales de Hecansa hicieron un magnífico trabajo durante la estancia del papa León XIV en Gran Canaria y ahora queremos que quienes visiten los restaurantes de los hoteles escuela puedan conocer no solo una parte de esas elaboraciones, sino también el esfuerzo que hubo detrás de cada plato", destacó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

Por su parte, la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, explicó que "nuestro equipo afrontó esta iniciativa con una gran profesionalidad y coordinación. Desde el diseño de los menús hasta el servicio y la logística, fue un trabajo conjunto que refleja la capacidad de Hecansa para llevar a cabo con éxito este tipo de encargos".

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Los restaurantes de Hecansa recuperan así parte del trabajo desarrollado para una visita que supuso un reto organizativo y gastronómico para el equipo.

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