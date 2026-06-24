Mírame TV presenta un nuevo canal internacional dedicado a la promoción exterior del Archipiélago

El Parlamento autonómico acogió este martes el acto institucional de encendido de Islas Canarias Televisión, el nuevo canal internacional de Miramedia. El evento, que congregó en el Patio de Honores de la Cámara regional a las principales autoridades de las administraciones públicas y del sector empresarial de las Islas, sirvió de punto de partida para las emisiones de un espacio dedicado íntegramente a la promoción exterior del Archipiélago.

El lanzamiento de Islas Canarias Televisión llega después de que el grupo canario de comunicación, Miramedia, anunciara el pasado 29 de mayo el nacimiento de Miraplay, una plataforma audiovisual que permite acceder de forma gratuita a sus emisiones y contenidos desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV. Ambos proyectos forman parte de la estrategia de expansión del grupo y representan un nuevo paso en su adaptación a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de consumo audiovisual.

El anuncio de Islas Canarias Televisión convirtió al Parlamento autonómico, por primera vez en su historia, en testigo directo del encendido de un canal audiovisual. Un hito que quiso destacar durante su intervención el director de Miramedia, Manuel Artiles, quien mostró su satisfacción por presentar este proyecto desde “la casa de los canarios”, además de recordar el papel fundamental que desempeña la Cámara regional en el desarrollo social y democrático de Canarias.

Islas Canarias Televisión se convierte así en el primer canal dedicado de forma exclusiva a la promoción de la identidad, la historia, la cultura, la naturaleza y la sociedad del Archipiélago. Un escaparate internacional que pretende mostrar al mundo la diversidad de una tierra abierta al exterior y con infinitas posibilidades.

Durante la presentación del canal, Manuel Artiles desveló que fue el expresidente de Canarias Adán Martín quien, durante una conversación mantenida en los primeros años de Mírame TV, le trasladó la idea de crear un canal internacional dedicado a Canarias. Lo que entonces parecía un proyecto inalcanzable para una pequeña televisión local, dos décadas después se ha convertido en una realidad gracias a la evolución tecnológica y a las nuevas posibilidades de distribución audiovisual a escala global.

El nuevo canal podrá seguirse en directo a través de Miraplay, de la web oficial islascanarias.tv y de diferentes plataformas nacionales e internacionales con las que actualmente se están cerrando acuerdos de colaboración y difusión. Además, Islas Canarias Televisión estará presente en grupos hoteleros de alcance mundial gracias a un proyecto desarrollado con el apoyo del Gobierno de España y de la Unión Europea, dentro de una estrategia orientada a reforzar la promoción exterior de Canarias. La presencia del canal en miles de habitaciones hoteleras convertirá estos espacios en una ventana permanente al Archipiélago, permitiendo acercar la realidad, la cultura y las oportunidades de las Islas a visitantes procedentes de todo el mundo.

El objetivo de Islas Canarias Televisión es proyectar al mundo los valores, oportunidades y fortalezas de Canarias, contribuyendo a reforzar su imagen internacional como un territorio atractivo para la inversión, el desarrollo empresarial, la innovación, la cultura, el turismo y la generación de nuevas oportunidades.

La programación del canal estará compuesta por una amplia oferta de contenidos con sello canario: documentales, reportajes, espacios culturales, programas dedicados a las tradiciones, el deporte, la creación artística y la realidad social de las ocho islas, así como la retransmisión en directo de los acontecimientos, celebraciones y eventos más importantes de Canarias. Una propuesta audiovisual diseñada para mostrar la riqueza y singularidad de un territorio único.

Islas Canarias Televisión nace con plena vocación de servicio público y con el objetivo de contribuir al progreso social y económico del Archipiélago. “Hoy damos un paso más en nuestro compromiso de servir a la sociedad canaria”, aseguró Manuel Artiles, quien también destacó que este proyecto permitirá que miles de canarios residentes fuera de las Islas puedan mantener un vínculo permanente con su tierra y sus raíces.